Kiêng khem không đúng cách có thể làm cơ thể thiếu dưỡng chất cần thiết để tái tạo mô, kéo dài quá trình phục hồi vết thương.

Nhiều người khi có vết loét hoặc tổn thương trên cơ thể là ăn uống kiêng khem, đặc biệt kiêng thịt cá vì sợ vết thương ngứa, lâu liền, để lại sẹo... Vậy điều đó có đúng?

Vết loét mãi không lành: Có thể do người bệnh ăn uống thiếu chất

Trao đổi về vấn đề này, các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, điều trị vết loét không chỉ dừng lại ở chăm sóc tại chỗ, thay băng hay kiểm soát nhiễm khuẩn. Một yếu tố quan trọng nhưng đôi khi bị bỏ qua là tình trạng dinh dưỡng của người bệnh. Thiếu hụt năng lượng, protein và các vi chất cần thiết có thể ảnh hưởng đến quá trình tái tạo mô, khiến vết thương chậm liền.

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, dinh dưỡng hợp lý là một phần không thể thiếu trong điều trị toàn diện vết loét, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc đái tháo đường hoặc người bệnh phải nằm lâu.

Ở người bệnh có vết loét mạn tính, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất để đáp ứng nhu cầu sửa chữa tổn thương. Khi khẩu phần ăn không đáp ứng đủ, quá trình tái tạo mô có thể bị ảnh hưởng, đồng thời làm suy giảm khả năng miễn dịch.

Trong đó, protein là dưỡng chất đặc biệt quan trọng. Đây là nguyên liệu tham gia hình thành collagen, tái tạo mô và duy trì chức năng miễn dịch. Người bệnh có vết loét lớn hoặc tiết dịch nhiều có thể cần lượng protein cao hơn bình thường. Tuy nhiên, nhu cầu cụ thể phải được đánh giá dựa trên tình trạng bệnh, mức độ tổn thương và chức năng thận.

Các thực phẩm giàu protein nên được đưa vào khẩu phần ăn gồm thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu và các sản phẩm từ đậu. Người bệnh không nên tự ý kiêng thịt, cá, trứng vì lo ngại vết thương ngứa hoặc để lại sẹo nếu không có chỉ định y tế.

Bên cạnh chất đạm, năng lượng cũng là yếu tố cần được bảo đảm. Khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng, protein có thể bị huy động để tạo năng lượng thay vì tập trung phục vụ quá trình tái tạo và phục hồi mô. Vì vậy, khẩu phần ăn cần cân đối giữa chất bột đường, chất đạm và chất béo lành mạnh.

Bác sĩ tư vấn cho người nhà bệnh nhân cách chăm sóc vết loét cho người bệnh - Ảnh BVCC

5 yếu tố dinh dưỡng cần chú ý khi có vết loét

Các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, ngoài protein và năng lượng, vitamin và khoáng chất cũng tham gia vào nhiều giai đoạn của quá trình liền thương.

Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen; kẽm tham gia phân chia tế bào và phục hồi mô. Vitamin A và sắt cũng có vai trò trong các chức năng sinh lý liên quan đến lành thương.

Để bổ sung các dưỡng chất này, người bệnh nên ưu tiên chế độ ăn đa dạng, có rau xanh, trái cây, thịt, cá và các loại hạt. Việc tự ý sử dụng vitamin hoặc kẽm liều cao không được khuyến khích khi chưa xác định tình trạng thiếu hụt, bởi bổ sung không phù hợp có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Nước cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Cung cấp đủ nước giúp duy trì tuần hoàn và các hoạt động chuyển hóa của cơ thể, hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi. Tuy nhiên, người bệnh suy tim, suy thận hoặc đang được chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ lượng nước theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, với người mắc đái tháo đường, kiểm soát đường huyết có ý nghĩa quan trọng. Tình trạng tăng đường huyết kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch và làm suy giảm khả năng liền thương. Người bệnh cần tuân thủ chế độ ăn, sử dụng thuốc và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Không nên kiêng khem hoặc tự ý bổ sung thực phẩm chức năng

Các bác sĩ bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cảnh báo, một sai lầm thường gặp ở người có vết loét là kiêng thịt, cá, trứng vì quan niệm những thực phẩm này khiến vết thương ngứa hoặc hình thành sẹo. Việc loại bỏ không cần thiết các nhóm thực phẩm giàu đạm có thể khiến khẩu phần mất cân đối, làm tăng nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng.

Một sai lầm khác là chỉ chú trọng thay băng, chăm sóc vết thương mà không quan tâm đến tình trạng suy dinh dưỡng. Trong khi đó, nếu cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất, hiệu quả phục hồi có thể bị ảnh hưởng dù người bệnh vẫn được chăm sóc tổn thương tại chỗ.

Người bệnh cũng không nên tự ý sử dụng các loại thực phẩm bổ sung, vitamin hoặc khoáng chất liều cao với kỳ vọng làm vết loét nhanh liền.

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác khuyến cáo, dinh dưỡng hợp lý cần được phối hợp với kiểm soát nguyên nhân gây loét, chăm sóc vết thương đúng cách và điều trị các bệnh lý nền. Không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có thể thay thế những biện pháp điều trị này.

Đối với người bệnh có vết loét kéo dài, vết thương lớn hoặc có dấu hiệu suy dinh dưỡng, việc đánh giá và xây dựng chế độ ăn phù hợp cần có sự tư vấn của nhân viên y tế. Đặc biệt, người mắc bệnh thận, suy tim hoặc đái tháo đường cần được điều chỉnh khẩu phần theo tình trạng sức khỏe cụ thể.

3 sai lầm dinh dưỡng người có vết loét cần tránh - Kiêng thịt, cá, trứng không có chỉ định, làm tăng nguy cơ thiếu protein. - Chỉ tập trung thay băng mà bỏ qua nguy cơ suy dinh dưỡng. - Tự ý uống vitamin, kẽm hoặc thực phẩm bổ sung liều cao để thúc đẩy liền thương.

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