Bộ Giao thông Vận tải Bulgaria cho biết một tàu chở hàng mang cờ Somalia đã bị chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen.

AP đưa tin, thủy thủ đoàn của tàu BETUL 8 đã phát tín hiệu cầu cứu lúc 9h15 sáng ngày 16/11, báo rằng tàu đang chìm cách mũi Kaliakra khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam.

Bộ Giao thông Vận tải Bulgaria cho biết, tàu BETUL 8 khi đó đang trên hành trình từ cảng Tulcea của Romania đến Ai Cập, chở 3.000 tấn lúa mì.

"Toàn bộ 12 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu - 8 công dân Thổ Nhĩ Kỳ và 4 công dân Azerbaijan - đã được cứu sống trong chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của 4 tàu, gồm 2 tàu của Bulgaria, một tàu của Romania và một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ", nguồn tin cho hay.

Một trực thăng cứu hộ hạ cánh sau chiến dịch cứu hộ tàu chở hàng mang cờ Somalia bị chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, tại Varna, Bulgaria, ngày 16/11/2026. Ảnh: Cơ quan Hành chính Khu vực Varna/AP.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào về việc tàu chìm có phải là do máy bay không người lái tấn công hay không. Tuy nhiên, các đoạn video đã ghi lại cảnh các thủy thủ cập cảng Varna, nơi họ nói với phóng viên rằng tàu của họ đã bị máy bay không người lái tấn công.

Trong những tuần gần đây, đã có một số vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu hàng ngoài khơi bờ biển Bulgaria và Romania.

Tuần trước, máy bay không người lái đã tấn công 4 tàu thuyền gần cảng Sulina của Romania. Hai trong số các tàu này bốc cháy, tuy nhiên không có thương vong nào được báo cáo.