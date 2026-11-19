AP đưa tin, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Suneung của Hàn Quốc năm nay diễn ra vào ngày 19/11. Hơn 550.000 người sẽ tham gia kỳ thi quan trọng này tại khoảng 1.300 điểm thi.

Những lo ngại ngày càng tăng của công chúng về tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo đã làm gia tăng đáng kể áp lực cho kỳ thi năm nay. Thậm chí, một số chuyên gia và chính trị gia trước đó đã kêu gọi Chính phủ hoãn kỳ thi cho đến khi có các biện pháp chống gian lận đáng tin cậy.

Để chống gian lận thi cử, giới chức Hàn Quốc sẽ thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt. Giám thị sẽ kiểm tra kính của từng thí sinh cũng như dán nhãn lên cúc áo của họ. Ngoài ra, thêm 8.400 giám thị và cán bộ giám sát được điều động trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc hôm 19/11.

Nhà chức trách cũng sẽ gửi một cảnh báo khẩn cấp khiến gần như tất cả điện thoại di động tại nước này rung lên trong khoảng 10 giây vào sáng ngày 19/11 để phát hiện bất kỳ thiết bị nào mà thí sinh giấu kín.

Các biện pháp quyết liệt nhằm chống gian lận được đưa ra trong bối cảnh dư luận nước này lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo và các thiết bị thông minh đang khiến việc phát hiện gian lận trở nên khó khăn hơn.

Những chiếc kính AI được trưng bày tại một cửa hàng kính mắt ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/11/2026. Ảnh: AP/Lee Jin-man.

Lo ngại về tình trạng gian lận gia tăng sau khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia tại Hàn Quốc thừa nhận đã sử dụng camera giấu kín, điện thoại thông minh và các công cụ trí tuệ nhân tạo để có được đáp án. Đây là vụ việc mới nhất trong các trường hợp gian lận có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến các kỳ thi trong những tháng gần đây.

Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm 17/11, Thủ tướng Han Seong Sook cho biết giám thị sẽ sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra những thí sinh có hành vi đáng ngờ nhằm tìm kiếm các thiết bị giấu kín. Thời gian cấm thi đối với thí sinh gian lận sẽ kéo dài từ 1 năm hiện tại lên 10 năm.

"Sinh viên đại học thi lại để chuyển sang trường khác sẽ bị buộc thôi học nếu bị phát hiện có hành vi gian lận, ngoài việc đối mặt với lệnh cấm nhập học bất kỳ trường nào trong 10 năm", Thủ tướng Han cho biết.

Thí sinh sẽ bị cấm mang theo các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, kính thông minh và đồng hồ thông minh, hoặc bất kỳ vật dụng nào có camera, và việc không giao nộp chúng cho giám thị trước khi thi sẽ bị coi là gian lận, bất kể chúng có được sử dụng hay không.

Những người đeo kính sẽ được yêu cầu đặt kính lên bàn để kiểm tra trước khi thi. Cúc áo của thí sinh cũng sẽ được dán nhãn để phòng camera giấu kín.

Cũng theo Thủ tướng Han, các công ty công nghệ toàn cầu vận hành chatbot AI đã đồng ý hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào sau kỳ thi về các trường hợp nghi ngờ gian lận.

Theo AP, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp trực tuyến để xem xét công tác chuẩn bị thi cử, đồng thời cam kết sẽ có phản ứng nghiêm khắc, không khoan nhượng đối với bất kỳ ai bị phát hiện gian lận.

Tổng thống Lee cũng chỉ đạo các quan chức xem xét việc gửi thêm tin nhắn cảnh báo vào những thời điểm không thể đoán trước trong kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Choi Eun Ok cho biết: “Có thể sẽ có những người cho rằng các biện pháp của Chính phủ là quá mức, nhưng nếu không tiến hành kỳ thi Suneung một cách nghiêm túc và công bằng thì sẽ gây ra sự xáo trộn nghiêm trọng cho xã hội của chúng ta. Điều đó thực sự còn tồi tệ hơn cả một thảm họa. Chúng tôi tin rằng đây là tình huống cần phải áp dụng các biện pháp mạnh tay”.