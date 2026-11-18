Một tàu chở khí đốt mang cờ Liberia đã bị chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen.

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết, tàu chở khí đốt GAS HUSKY đã bị chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen hôm 17/11. Đây là vụ việc mới nhất trong các sự cố chưa từng có ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển tại khu vực này.

"Tàu GAS HUSKY đã bị chìm khi đang trên đường từ Alexandria, Ai Cập, đến cảng Midia của Romania. Đây là tàu thương mại thứ hai bị chìm ngoài khơi bờ biển Bulgaria trong vòng hai ngày", nguồn tin cho hay.

Trong ảnh, chiếc trực thăng tham gia chiến dịch cứu hộ tàu chở hàng mang cờ Somalia bị chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen hạ cánh tại Varna, Bulgaria, ngày 16/11/2026. Ảnh: Cơ quan Hành chính Khu vực Varna/AP.

Theo Bộ Quốc phòng Bulgaria, 19 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống và đưa đến thành phố cảng Varna sau khi con tàu GAS HUSKY bị chìm cách bờ biển khoảng 50 hải lý.

Thông báo cho biết, các thủy thủ, tất cả đều là công dân Philippines, đã được kiểm tra sức khỏe và được xác định là có sức khỏe tốt.

Chiếc tàu đã biến mất khỏi màn hình radar ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương, và vào lúc 8h02 sáng 17/11, phao cứu sinh khẩn cấp được kích hoạt, phát ra tín hiệu tìm kiếm tàu ​​chìm.

Trang web tin tức hàng hải maritime.bg dẫn lời thuyền trưởng được cứu sống cho biết tàu GAS HUSKY đã bị 4 máy bay không người lái tấn công. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân vụ việc và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trước đó, vào ngày 16/11, một tàu chở hàng mang cờ Somalia cũng bị chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, không xa địa điểm xảy ra vụ việc hôm 17/11. Toàn bộ 12 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống trong một chiến dịch cứu hộ.