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Quân sự - Thế giới

Dòng người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha tăng mạnh

Chỉ trong vòng hai ngày, gần 2.200 người di cư đã đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha bằng thuyền.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha ngày 15/11 cho biết, gần 2.200 người di cư đã đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha bằng thuyền chỉ trong hai ngày qua.

Quần đảo Canary của Tây Ban Nha hiện đối mặt với áp lực gia tăng từ làn sóng người di cư, chủ yếu từ Tây Phi. Họ cố gắng vượt Đại Tây Dương trong chuyến hành trình đầy nguy hiểm bằng những chiếc thuyền tự chế.

Theo Bộ Nội vụ, hơn 13.000 trong số hơn 28.000 người đến Tây Ban Nha bằng đường biển từ tháng 1 đến cuối tháng 10/2026 đã cập bến quần đảo Canary.

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Bức ảnh chụp cảnh người di cư vượt biên từ Ma-rốc vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/Antonio Sempere.

Tây Ban Nha đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về di cư tại các đảo thuộc Canary hôm 10/11 sau khi số lượng người đến tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là từ khu vực châu Phi cận Sahara.

Lực lượng cứu hộ cho biết họ đã hỗ trợ 1.324 người trên 14 xuồng cao su, hầu hết trong số họ đã đến được El Hierro, một hòn đảo có dân số 12.000 người.

Ông Dácil León, điều phối viên khẩn cấp của tổ chức Chữ thập đỏ tại Tenerife, cho biết trên Đài truyền hình công cộng RTVE rằng nhân viên Chữ thập đỏ đã đón người di cư tại cảng, cung cấp quần áo, thức ăn và nước uống, đồng thời ghi nhận thông tin về họ.

Theo AP, hành trình vượt Đại Tây Dương giữa Tây Phi và quần đảo Canary là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới.

Trước đó, vào tháng 7, hàng chục nghìn người đã vượt biên từ Ma-rốc sang vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi chỉ trong hai ngày, gây ra tình trạng hỗn loạn và làm dấy lên cuộc tranh luận mới về vấn đề nhập cư ở châu Âu và trên toàn thế giới. Hơn 140 người đã thiệt mạng trong cuộc hành trình này.

Hầu hết những người vượt biên đã rời khỏi Ceuta trong vòng vài ngày, nhưng vẫn còn khoảng 15.000 người ở lại.

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