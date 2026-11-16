Xả súng hàng loạt ở Nam Phi, gần 20 người thiệt mạng

Hai vụ xả súng tại các địa điểm khác nhau ở Nam Phi đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

AP dẫn thông báo từ cảnh sát Nam Phi ngày 16/11 cho biết, 9 người được phát hiện đã tử vong với vết thương do đạn bắn bên trong một lán trại trong khu định cư không chính thức Jeffsville gần thủ đô Pretoria của Nam Phi. Thi thể của 8 nạn nhân khác được tìm thấy bên trong một chiếc xe bị trúng nhiều viên đạn ở Sweetwaters, ngoại ô thành phố Pietermaritzburg.

Theo cảnh sát, động cơ của hai vụ xả súng chưa được xác định.

Trong ảnh, cảnh sát có mặt tại hiện trường một vụ xả súng ở khu dân cư KwaMakhutha phía Nam thành phố Durban, Nam Phi, ngày 22/9/2026. Ảnh: AP.

"Vụ nổ súng ở Jeffsville được cho là xảy ra vào tối 15/11 và chưa có ai bị bắt giữ. Tại Pietermaritzburg, danh tính các nạn nhân hoặc nghi phạm chưa được xác định", nguồn tin cho hay.

Gần đây, một số vụ xả súng hàng loạt xảy ra ở Nam Phi có liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Hồi tháng 9/2026, 3 tay súng đã xông vào một ngôi nhà nhỏ trong khu phố nghèo gần thành phố ven biển Durban và nổ súng vào những người đang dự tiệc, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Vào tháng 6, nhiều tay súng đã sát hại 12 người tại một khu phố nghèo ở Johannesburg trong một vụ tấn công mà cảnh sát cho là có liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Hai vụ xả súng hàng loạt cách nhau hai tuần vào tháng 12/2025 đã khiến 21 người thiệt mạng. Cả hai vụ đều do nhiều tay súng thực hiện.