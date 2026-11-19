AP đưa tin, các công tố viên liên bang Mỹ ngày 17/11 công bố cáo trạng tại Manhattan, truy tố ông Daithi O'Corrain (48 tuổi, quốc tịch Ireland) về hành vi phá hoại tài sản của Chính phủ Mỹ, liên quan vụ tấn công tại sân bay Shannon, miền Tây Ireland, hồi tháng 4/2026.

Theo cáo trạng, ông O’Corrain phá khóa cửa sau để đột nhập máy bay quân sự C-130 đang đỗ tại sân bay Shannon ngày 11/4/2026.

Công tố viên cho biết, chiếc máy bay C-130 Hercules thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ khi đó đang đỗ qua đêm tại sân bay trước khi tiếp tục hành trình thực hiện nhiệm vụ quân sự ở nước ngoài. Phương tiện trị giá khoảng 60 triệu USD này bị phá hoại, hư hỏng đến mức không thể bay trở lại.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), vụ tấn công đã gây nguy hiểm cho các hoạt động quân sự quan trọng.

Một máy bay C-130 Hercules bay trình diễn nhân Ngày Quốc khánh Mỹ tại Washington hôm 4/7/2026. Ảnh: AP/Rahmat Gul.

Cũng theo công tố viên, ông O'Corrain đã chuẩn bị kế hoạch cho vụ phá hoại này trong nhiều tháng, tìm hiểu cấu tạo máy bay C-130, nghiên cứu khu vực sân bay và theo dõi thông tin chuyến bay. Người này còn tìm cách liên lạc với một cá nhân từng liên quan vụ vi phạm an ninh trước đó tại sân bay Shannon.

"Đây không phải hành vi phá hoại bột phát", ông James Barnacle, người đứng đầu văn phòng FBI tại New York, nhấn mạnh.

"Vào khoảng 4h40 ngày 11/4/2026 (theo giờ Mỹ), ông O'Corrain bị nghi vượt qua khu vực an ninh, phá cửa và đột nhập chiếc C-130 đang đỗ trên đường lăn rồi cố thủ bên trong. Trong nhiều giờ, người này dùng rìu và các dụng cụ khác phá hoại những bộ phận quan trọng của máy bay, bao gồm hệ thống thủy lực, dây điện, đường ống và các thiết bị trong buồng lái", cáo trạng nêu rõ.

Theo cáo trạng, khi quay trở lại sân bay, phi hành đoàn chiếc C-130 đã phát hiện O'Corrain vào khoảng 9h40 và báo cho lực lượng an ninh. O'Corrain sau đó trèo lên nóc máy bay, tiếp tục vung rìu phá hoại và đưa các vật thể lạ vào thùng nhiên liệu trước khi bị cảnh sát Ireland bắt giữ.

Ông O'Corrain đã bị cảnh sát Ireland bắt giữ sau vụ việc và đối mặt cáo buộc phá hoại tài sản, xâm nhập trái phép tại nước này. Theo AP, người này hiện không bị giam giữ tại Mỹ và chưa có lịch xét xử đối với cáo trạng mới. Nếu bị kết tội tại Mỹ, O'Corrain có thể chịu mức án lên tới 10 năm tù.

Được biết, sân bay Shannon từ lâu là điểm trung chuyển quan trọng đối với quân nhân và trang thiết bị quân sự Mỹ. Tuy nhiên, nơi đây đã xảy ra một số vụ vi phạm an ninh trong 18 tháng qua, bao gồm các vụ phun sơn lên máy bay quân sự Mỹ và lái xe vào khu vực cấm.

Công tố viên Jamie McDonald khẳng định Mỹ sẽ không dung thứ những hành vi tấn công tài sản quân sự và đe dọa an ninh quốc gia.