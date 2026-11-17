AP đưa tin, sự cố hệ thống kéo dài hơn 90 phút buộc hãng hàng không United Airlines phải hoãn các chuyến bay khởi hành hôm 16/11.

Trang web theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy United Airlines có khoảng 600 chuyến bay bị hoãn vào tối 16/11, mặc dù chưa rõ có bao nhiêu chuyến bị hoãn trực tiếp do sự cố hệ thống.

Một chiếc máy bay của hãng United Airlines đậu tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở SeaTac, Washington, Mỹ, ngày 16/11/2026, sau sự cố hệ thống của United Airlines. Ảnh: AP/Lindsey Wasson.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không có trụ sở tại Chicago này cho biết thêm các chuyến bay đang trên không và chuyến bay thuộc mạng lưới United Express khu vực của hãng không bị ảnh hưởng.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là vấn đề liên quan đến an ninh mạng", United Airlines nhấn mạnh.

Hãng bay cũng đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự cố này. Vấn đề đã được giải quyết trong khoảng 1h40 phút kể từ khi các phi công bắt đầu báo cáo sự cố cho kiểm soát viên không lưu.

Hãng United Airlines không cung cấp ngay thông tin chi tiết về hệ thống nào bị ảnh hưởng, nhưng các phi công đã thông báo với kiểm soát viên không lưu rằng vấn đề liên quan đến một hệ thống kiểm tra trọng lượng máy bay.

Trước mỗi chuyến cất cánh, phi công sử dụng phần mềm, thường là trên máy tính bảng trong buồng lái, để kiểm tra xem máy bay có thể cất cánh an toàn trong điều kiện thời tiết và đường băng hiện tại hay không. Các tính toán trước chuyến bay bao gồm trọng lượng của máy bay cùng với thông tin về nhiên liệu, hành lý, hàng hóa và hành khách mà máy bay đang chở.

Chuyên gia an toàn hàng không Steve Arroyo cho biết, thông tin này cũng được sử dụng để hướng dẫn hệ thống lái tự động và các quyết định mà phi công đưa ra.

“Việc có được tất cả số liệu này chính xác và đúng đắn là vô cùng quan trọng. Các phi công sử dụng thông tin đó để thiết lập hướng dẫn cho các chuyến bay của họ từ khi cất cánh đến khi hạ cánh”, chuyên gia Arroyo, người từng làm phi công cho hãng United, cho biết.

Theo ông Arroyo, hãng United Airlines đã hành động đúng đắn khi hoãn các chuyến bay để đảm bảo an toàn.