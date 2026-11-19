Mỹ và Venezuela đã ký một thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.

AP đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm tới thủ đô Caracas, Venezuela, hôm 18/11.

Trong chuyến thăm, Mỹ và Venezuela đã ký một thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Phát biểu bên cạnh Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, ông Hegseth cho biết thỏa thuận bao gồm các nội dung huấn luyện chung, trao đổi thông tin tình báo, trang thiết bị và năng lực quốc phòng.

Bộ trưởng Hegseth cho biết thêm rằng thỏa thuận giúp hai nước phối hợp mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn bán ma túy và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Hegseth cũng đánh giá Venezuela đã chuyển từ một mối đe dọa an ninh trong khu vực thành đối tác hợp tác với Washington.

Về phần mình, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết bà hy vọng sự hợp tác quân sự giữa hai nước “có thể được nâng lên mức cao nhất có thể” để cho phép họ “giải quyết các mối đe dọa chung”.

Trước đó, hồi tháng 8/2026, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ "lớn nhất trong lịch sử thế giới" với Venezuela.

"Mỹ vừa ký kết với Venezuela về thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới!", ông Trump viết trên mạng xã hội khi đó.