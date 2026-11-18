Một tàu thuộc Tập đoàn ADNOC của UAE bị tấn công ở eo biển Hormuz, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn mất tích và 11 người khác bị thương.

AP đưa tin, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết trong một tuyên bố hôm 18/11 rằng một trong những tàu của họ đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 17/11/2026. Tàu này thuộc ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S), công ty con của ADNOC.

Công ty cho biết vụ tấn công khiến 11 người bị thương, đã được sơ tán khỏi tàu và chăm sóc y tế. Ngoài ra, một thành viên thủy thủ đoàn vẫn mất tích, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan.

Bức ảnh chụp một tàu dầu ở khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, hồi tháng 4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

ADNOC không công bố thêm chi tiết về con tàu và ai đứng sau vụ tấn công.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, đội ngũ của chúng tôi và những người bị ảnh hưởng", ADNOC L&S cho biết trong một tuyên bố.

ADNOC tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ các thủy thủ và đảm bảo tự do hàng hải cũng như an ninh hàng hải.

Trước đó trong tháng này, ADNOC cho biết một trong những tàu của họ cũng bị hư hại trong một vụ tấn công ở vùng biển thuộc chủ quyền của UAE tại Vịnh Ba Tư.

Theo AP, các sự cố hàng hải ở khu vực bên trong và xung quanh eo biển Hormuz gia tăng trong những tuần gần đây. Iran đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhằm vào các tàu mà nước này cho là "đã di chuyển theo các tuyến đường trái phép trong eo biển".