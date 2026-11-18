Bộ Quốc phòng Nga thông tin, một máy bay vận tải quân sự của nước này bị rơi ở khu vực phía Tây Siberia, khiến 19 người trên máy bay thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay An-12 rơi xuống một khu vực không có người ở gần thành phố Kemerovo, cách Moscow khoảng 3.000 km về phía Đông, hôm 17/11.

"Toàn bộ 19 người trên máy bay thiệt mạng trong vụ tai nạn", Bộ Quốc phòng Nga thông tin. Được biết, máy bay An-12 thường có phi hành đoàn gồm 6 người.

Các chuyên gia đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do lỗi thiết bị.

Thống đốc Kemerovo, ông Ilya Serdyuk, xác nhận máy bay rơi gần làng Yagunovo, nằm gần sân bay Kemerovo. Ông cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy tại hiện trường vụ tai nạn.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm các quy tắc an toàn bay.

An-12 là máy bay vận tải quân sự sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt, được Liên Xô phát triển từ những năm 1950. Hơn 1.000 chiếc đã được chế tạo và một số chiếc vẫn còn hoạt động ở Nga cũng như các quốc gia khác.