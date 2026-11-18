Lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở Yemen triển khai thêm binh lính và trang thiết bị để bảo vệ thành phố Aden - nơi đặt trụ sở tạm thời của Chính phủ Yemen.

AP đưa tin, trong những tuần qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã cố tìm cách chiếm giữ Tur al-Baha, cách thành phố cảng Aden khoảng 85 km.

Theo hai quan chức quân đội Yemen giấu tên, các lực lượng liên minh với Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã kháng cự quyết liệt.

Ngày 17/11, các lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã triển khai thêm binh lính và trang thiết bị bên trong và xung quanh Tur al-Baha, được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của Aden. Một quan chức cho biết thêm, lực lượng Houthi đã chịu tổn thất đáng kể trong các cuộc giao tranh gần đây ở khu vực eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ, cũng như ở các chiến tuyến khác tại tỉnh Marib và Jawf.

Lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, trong bức ảnh ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã rút khỏi các khu vực dọc eo biển Bab el-Mandeb vào cuối tuần để tránh bị Houthi bao vây và tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Aden. Lợi dụng tình thế, Houthi nhanh chóng củng cố quyền kiểm soát đối với eo biển quan trọng này.

Trong diễn biến liên quan, Anees al-Asbahi, phát ngôn viên y tế của lực lượng Houthi, cho biết một cuộc tấn công vào nhà máy ở Hodeida, Yemen, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Hai người cũng thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở tỉnh Saada, trong khi cuộc tấn công vào một nhà máy giày ở thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát đã làm 9 người bị thương. 4 người bị thương trong một cuộc tấn công ở Wadi Al Gabara thuộc Kitaf.

Kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành cho biết các cuộc không kích cũng nhắm vào đảo Kamaran trên Biển Đỏ và cả quận Beni al-Harith, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về những tuyên bố của lực lượng Houthi.