Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Ishaq Dar khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, với sự hỗ trợ của các quốc gia khác trong khu vực có mặt tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) hôm 16/11.

Cuộc họp của ECO, gồm 10 thành viên, diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan, với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao và nhà ngoại giao cấp cao đến từ nhiều quốc gia châu Á. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cũng tham dự hội nghị.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar (thứ 5 từ trái sang), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (thứ 5 từ phải sang) và các đại biểu cấp cao khác chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) ở Islamabad, Pakistan, ngày 16/11/2026. Ảnh: AP.

Cuộc họp tập trung vào việc mở rộng hợp tác khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, bằng cách tăng cường các liên kết vận tải và thương mại giữa các thành viên.

Tại cuộc họp, ông Ishaq Dar cho biết thêm, Pakistan chưa mất hy vọng vào tiến trình hòa bình và đang chờ phản hồi từ Mỹ về các đề xuất mới nhất của Iran. Theo vị quan chức Pakistan, đề xuất này dựa trên thỏa thuận khung đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6/2026.

“Chúng tôi chưa từ bỏ hy vọng hay nỗ lực. Chúng tôi vẫn đang làm hết sức mình”, Ngoại trưởng Dar nhấn mạnh.

Ông Ishaq Dar cho biết Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, vẫn đang tích cực liên lạc với các nước trong khu vực và các đối tác quốc tế để giúp đạt được một giải pháp hòa bình (cho cuộc xung đột Mỹ - Iran).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Pakistan đã nhiều lần kêu gọi mở lại eo biển Hormuz. Việc đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này đã khiến giá dầu tăng và ảnh hưởng đến nền kinh tế của Pakistan.