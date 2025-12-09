Hà Nội

Thế giới

Ông Zelensky nói Ukraine và Châu Âu sẽ sửa đổi kế hoạch hòa bình

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết Ukraine và Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/12 cho biết các cố vấn an ninh quốc gia của Ukraine và các nước Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa đổi bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, kế hoạch sẽ sẵn sàng vào khoảng tối 9/12. "Chúng tôi sẽ xem xét lại và gửi nó tới Mỹ", Tổng thống Zelensky nói.

ngaukraine.jpg
Từ trái sang: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc hội đàm tại số 10 phố Downing ở London, Anh, ngày 8/12/2025. Ảnh: Xinhua News.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm kế hoạch đã được rút gọn xuống còn 20 điểm, trong đó những điều khoản công khai không ủng hộ Ukraine đã bị loại bỏ, nhưng vẫn chưa tìm được sự thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của các điều khoản trong kế hoạch liên quan đến việc tài trợ cho công cuộc tái thiết và đảm bảo an ninh của Ukraine.

"Những đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có thể nhận được là từ Mỹ. Tất nhiên, nếu chúng...không phải là những lời hứa suông, mà là những cam kết ràng buộc về mặt pháp lý - được Quốc hội Mỹ thông qua", ông nói.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại London (Anh) để thảo luận về những nỗ lực ngoại giao và hỗ trợ cho Ukraine.

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine và là nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Ukraine, đã trình bày với nhà lãnh đạo Zelensky kế hoạch hòa bình do phái đoàn Mỹ và Ukraine soạn thảo trong các cuộc họp trước đó của họ tại Miami, bang Florida, Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiến triển trong đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine

Nguồn video: VTV
