RT đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Suspilne ngày 6/12, nghị sĩ Roman Kostenko cho rằng Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt để củng cố vị thế của mình và tránh bị "ép buộc" vào một thỏa thuận "bất công".

Nghị sĩ Ukraine Roman Kostenko. Ảnh: Global Look Press/Keystone Press Agency.

Nghị sĩ Roman Kostenko, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết các cuộc đàm phán hiện tại đang diễn ra trong bối cảnh rất bất lợi, cụ thể là vụ bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu đô la liên quan đến nhóm thân cận của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như tình hình xung quanh thành phố Pokrovsk.

"Trong hoàn cảnh này, chúng ta tiến hành đàm phán và nói: Hãy có một nền hòa bình tử tế, một nền hòa bình công bằng? Dĩ nhiên, rất khó để đàm phán nghiêm túc bất cứ điều gì trong những hoàn cảnh như vậy”, ông Kostenko nói.

Nhà lập pháp này đề xuất, để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình "công bằng", Kiev nên kéo dài quá trình đàm phán càng lâu càng tốt và nỗ lực "cải thiện" lập trường của mình.

"Nếu không, chúng ta sẽ bị ép buộc vào những gì chúng ta không đáng phải chịu", ông cảnh báo.

Quá trình đàm phán đã được đẩy nhanh vào cuối tháng trước, khi chính quyền Mỹ đưa ra một kế hoạch mới để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Văn kiện ban đầu bị rò rỉ của kế hoạch hòa bình 28 điểm yêu cầu Kiev rút khỏi các khu vực còn lại ở Donbass mà họ vẫn nắm quyền kiểm soát, giới hạn quy mô quân đội và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

Tuần này, Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin về kế hoạch hòa bình được đề xuất. Mặc dù hai bên đều giữ im lặng về nội dung cuộc hội đàm, Moscow mô tả cuộc gặp mang tính xây dựng và cho biết một số điểm trong kế hoạch của Mỹ là chấp nhận được, còn một số điều khoản khác thì không. Chưa có thỏa hiệp nào được đạt được, và các bên sẽ tiếp tục đàm phán, thông cáo cho biết thêm.

