Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Ông Zelensky hội đàm với lãnh đạo Anh-Pháp-Đức về xung đột Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky hôm 8/12 đã tới dinh thự của Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 Phố Downing, London, để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong bối cảnh các đồng minh châu Âu của Kiev mô tả đây là "thời điểm quyết định" trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

ap25342525926926.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước cửa dinh thự số 10 phố Downing, London, ngày 8/12/2025. Ảnh: AP.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ lập trường ủng hộ Kiev hơn trong các bình luận trước cuộc họp kéo dài khoảng hai tiếng hôm 8/12. Thủ tướng Anh cho biết nỗ lực thúc đẩy hòa bình đang ở "giai đoạn then chốt" và nhấn mạnh sự cần thiết của "một lệnh ngừng bắn công bằng và lâu dài".

Trong khi đó, Thủ tướng Merz cho biết ông "hoài nghi" về một số chi tiết trong các tài liệu do Mỹ công bố. "Chúng ta phải thảo luận về vấn đề này. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Những ngày sắp tới...có thể là thời điểm quyết định cho tất cả chúng ta", ông nói.

Theo AP, các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực đảm bảo rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được hỗ trợ bởi các cam kết an ninh vững chắc từ cả châu Âu và Mỹ để ngăn Nga tấn công trở lại.

Trước đó, vào tối 7/12, ông Zelensky cho biết cuộc hội đàm của ông với các nhà lãnh đạo châu Âu tuần này tại London (Anh) và Brussels (Bỉ) sẽ tập trung vào an ninh, phòng không và tài trợ dài hạn cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần sự hỗ trợ từ cả châu Âu và Mỹ.

Sau cuộc họp tại London, văn phòng của Tổng thống Pháp Macron cho biết cuộc hội đàm cho phép các nhà lãnh đạo "tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm bổ sung cho kế hoạch này với những đóng góp của châu Âu, phối hợp chặt chẽ với Ukraine".

#Hội đàm về hòa bình Ukraine #Chính sách đối đầu Nga-Ukraine #Vai trò của Mỹ trong xung đột Ukraine #xung đột Nga Ukraine #kế hoạch hòa bình Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Ông Trump nói Ukraine chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất hòa bình của Mỹ

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/12 cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Trump thể hiện sự thất vọng đối với nhà lãnh đạo Zelensky sau khi các đại diện Mỹ và Ukraine kết thúc 3 ngày đàm phán hôm 6/12 nhằm thu hẹp những bất đồng về đề xuất hòa bình của Mỹ.

Xem chi tiết

Thế giới

Vì sao nghị sĩ Ukraine muốn kéo dài cuộc đàm phán hòa bình?

Theo nghị sĩ Roman Kostenko, Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt.

RT đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Suspilne ngày 6/12, nghị sĩ Roman Kostenko cho rằng Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt để củng cố vị thế của mình và tránh bị "ép buộc" vào một thỏa thuận "bất công".

untitled-7860.png
Nghị sĩ Ukraine Roman Kostenko. Ảnh: Global Look Press/Keystone Press Agency.
Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ xác định việc bình thường hóa quan hệ với Nga là lợi ích cốt lõi

Mỹ đặt việc khôi phục quan hệ bình thường với Nga vào trọng tâm của Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố của nước này.

RT đưa tin, Mỹ đã đặt việc khôi phục quan hệ bình thường với Nga và chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine vào trọng tâm của Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố, coi cả hai mục tiêu này là những lợi ích cốt lõi của Mỹ.

Nhà Trắng công bố báo cáo dài 33 trang hôm 5/12 nêu rõ tầm nhìn chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới