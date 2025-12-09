Ông Zelensky hội đàm với lãnh đạo Anh-Pháp-Đức về xung đột Ukraine

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky hôm 8/12 đã tới dinh thự của Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 Phố Downing, London, để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong bối cảnh các đồng minh châu Âu của Kiev mô tả đây là "thời điểm quyết định" trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước cửa dinh thự số 10 phố Downing, London, ngày 8/12/2025. Ảnh: AP.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ lập trường ủng hộ Kiev hơn trong các bình luận trước cuộc họp kéo dài khoảng hai tiếng hôm 8/12. Thủ tướng Anh cho biết nỗ lực thúc đẩy hòa bình đang ở "giai đoạn then chốt" và nhấn mạnh sự cần thiết của "một lệnh ngừng bắn công bằng và lâu dài".

Trong khi đó, Thủ tướng Merz cho biết ông "hoài nghi" về một số chi tiết trong các tài liệu do Mỹ công bố. "Chúng ta phải thảo luận về vấn đề này. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Những ngày sắp tới...có thể là thời điểm quyết định cho tất cả chúng ta", ông nói.

Theo AP, các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực đảm bảo rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được hỗ trợ bởi các cam kết an ninh vững chắc từ cả châu Âu và Mỹ để ngăn Nga tấn công trở lại.

Trước đó, vào tối 7/12, ông Zelensky cho biết cuộc hội đàm của ông với các nhà lãnh đạo châu Âu tuần này tại London (Anh) và Brussels (Bỉ) sẽ tập trung vào an ninh, phòng không và tài trợ dài hạn cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần sự hỗ trợ từ cả châu Âu và Mỹ.

Sau cuộc họp tại London, văn phòng của Tổng thống Pháp Macron cho biết cuộc hội đàm cho phép các nhà lãnh đạo "tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm bổ sung cho kế hoạch này với những đóng góp của châu Âu, phối hợp chặt chẽ với Ukraine".