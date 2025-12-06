Tổng thống Trump nói cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết và Mỹ đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy điều đó.

TASS đưa tin ngày 5/12, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết và Mỹ đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy điều đó.

"Chúng ta đang tạo dựng hòa bình trên khắp thế giới. Chúng ta đang giải quyết các cuộc chiến ở mức độ chưa từng có: 8 cuộc. Hiện giờ, chúng ta đang tìm cách xử lý thêm một cuộc xung đột nữa: Nga – Ukraine. Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ đạt được điều đó. Chúng ta cần chấm dứt cuộc xung đột này và chúng tôi đang nỗ lực hết sức vì điều đó”, Tổng thống Trump phát biểu trước lễ thắp sáng Cây thông Noel Quốc gia tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS.

Trước đó, Washington đã đưa ra một kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Kiev và Châu Âu phản đối đề xuất này. Vào ngày 23/11, Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc tham vấn tại Geneva.

Sau đó, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch ban đầu về một giải pháp hòa bình đã được điều chỉnh để tính đến lập trường của Moscow và Kiev, rút xuống còn 22 điểm và chỉ giữ lại một số điều khoản gây tranh cãi.

Ngày 30/11, đại diện của Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Florida để thảo luận về các biện pháp chấm dứt xung đột, các giải pháp lâu dài cho vấn đề kinh tế và an ninh, triển vọng bầu cử ở Ukraine và vấn đề lãnh thổ.

Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, tại Điện Kremlin. Cuộc họp kéo dài khoảng 5 giờ xoay quanh việc giải quyết vấn đề Ukraine. Theo Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, hai bên đã thảo luận về bản chất của các đề xuất từ 4 văn kiện về kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishina trước đó thông báo rằng Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov sẽ tới Mỹ vào ngày 4/12 để tiếp tục có cuộc họp với Đặc phái viên Mỹ Witkoff.

