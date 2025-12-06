Hà Nội

Thế giới

Mỹ xác định việc bình thường hóa quan hệ với Nga là lợi ích cốt lõi

Mỹ đặt việc khôi phục quan hệ bình thường với Nga vào trọng tâm của Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố của nước này.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Mỹ đã đặt việc khôi phục quan hệ bình thường với Nga và chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine vào trọng tâm của Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố, coi cả hai mục tiêu này là những lợi ích cốt lõi của Mỹ.

Nhà Trắng công bố báo cáo dài 33 trang hôm 5/12 nêu rõ tầm nhìn chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump.

"Lợi ích cốt lõi của Mỹ là đàm phán ngừng bắn nhanh chóng ở Ukraine để ổn định nền kinh tế châu Âu, ngăn chặn leo thang hoặc mở rộng cuộc chiến ngoài ý muốn và tái lập sự ổn định chiến lược với Nga", tài liệu nêu rõ.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Báo cáo cũng lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến “mối quan hệ giữa châu Âu và Nga… trở nên tồi tệ hơn”, gây bất ổn cho khu vực, đồng thời chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu vì "kỳ vọng không thực tế" về kết quả của cuộc xung đột.

"Mỹ sẵn sàng tham gia ngoại giao đáng kể để giúp châu Âu điều chỉnh quỹ đạo hiện tại, tái lập sự ổn định và giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa Nga và các quốc gia châu Âu", báo cáo nêu rõ.

Trái ngược với chiến lược quốc gia của Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump (2017-2021), vốn nhấn mạnh vào sự cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, chiến lược mới này chuyển trọng tâm sang Tây Bán cầu và bảo vệ đất nước, biên giới và lợi ích khu vực.

Chiến lược kêu gọi chuyển hướng nguồn lực từ các chiến trường xa xôi sang những thách thức gần đất nước hơn, đồng thời thúc giục NATO và các quốc gia châu Âu gánh vác trách nhiệm chính trong việc tự bảo vệ mình.

Tài liệu này cũng kêu gọi chấm dứt việc mở rộng NATO – một yêu cầu mà Nga đã nhiều lần đưa ra vì cho rằng đây là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine mà Moscow coi là một cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây.

Nhìn chung, chiến lược mới báo hiệu sự chuyển hướng từ chủ nghĩa can thiệp toàn cầu sang chính sách đối ngoại mang tính giao dịch hơn, cho rằng Mỹ chỉ nên hành động ở nước ngoài khi lợi ích của nước này bị đe dọa trực tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine trước đó

Nguồn video: VTV
