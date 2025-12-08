Hà Nội

Thế giới

Ông Trump nói Ukraine chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất hòa bình của Mỹ

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/12 cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Trump thể hiện sự thất vọng đối với nhà lãnh đạo Zelensky sau khi các đại diện Mỹ và Ukraine kết thúc 3 ngày đàm phán hôm 6/12 nhằm thu hẹp những bất đồng về đề xuất hòa bình của Mỹ.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Tôi hơi thất vọng vì Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc đề xuất hòa bình. Người dân Ukraine ủng hộ (đề xuất), nhưng ông ấy thì không. Tôi tin rằng Nga đồng ý với đề xuất này, nhưng tôi không chắc ông Zelensky cũng vậy. Ông ấy chưa sẵn sàng", Tổng thống Trump nói.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một cuộc điện đàm quan trọng với các quan chức Mỹ tham gia cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Florida.

"Ukraine quyết tâm tiếp tục hợp tác thiện chí với phía Mỹ để đạt được hòa bình thực sự", nhà lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội.

Lời chỉ trích của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga ngày 7/12 hoan nghênh chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến lược mới công bố nêu rõ các lợi ích cốt lõi trong chính sách đối ngoại của chính quyền, phần lớn phù hợp với tầm nhìn của Moscow.

Theo AP, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình của Nhà Trắng. Tuần trước, Tổng thống Putin nói rằng một số điều khoản trong đề xuất là không khả thi, mặc dù dự thảo ban đầu được cho là có phần thiên vị Moscow.

