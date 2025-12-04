Hà Nội

Thế giới

Châu Âu sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, Moscow phản ứng sao?

Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu đã nhất trí ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 3/12, Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu đã nhất trí ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) vì cho rằng kế hoạch này sẽ dẫn đến chi phí năng lượng cao hơn.

Theo một tuyên bố của Châu Âu được đưa ra ngày 3/12, các hợp đồng ngắn hạn sẽ chấm dứt vào tháng 6/2026 và tất cả hợp đồng dài hạn còn lại sẽ kết thúc vào cuối năm 2027. Lệnh cấm nhập khẩu khí đốt và LNG của Nga theo các hợp đồng mới có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026. Việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống theo các hợp đồng dài hạn phải kết thúc trước ngày 30/9/2027, với khả năng gia hạn ngắn nếu có yêu cầu về mức dự trữ.

chauau.jpg
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: TASS.

"Đây là một ngày tốt lành cho Châu Âu và sự độc lập của chúng ta khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga. Đây là cách chúng ta giúp Châu Âu trở nên kiên cường", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu.

Một số quốc gia EU, bao gồm Hungary và Slovakia, đã chỉ trích kế hoạch này, cho rằng nó sẽ làm tăng giá và làm suy yếu an ninh năng lượng. Hungary và Slovakia từ chối ủng hộ sáng kiến ​​này và có kế hoạch phản đối về mặt pháp lý, viện dẫn lý do địa lý không giáp biển và sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ đường ống.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tuyên bố Budapest không thể chấp nhận hoặc thực hiện quyết định của EU về việc chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ông cho rằng kế hoạch này không khả thi đối với Hungary và khẳng định sẽ kiện lên Tòa án Tối cao EU.

Sau tuyên bố của Châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng EU sẽ trở nên phụ thuộc vào "khí đốt có giá cao hơn đáng kể so với khí đốt của Nga", đồng thời cảnh báo rằng chi phí năng lượng cao hơn sẽ làm suy yếu thêm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế EU và đẩy nhanh quá trình xói mòn tiềm năng kinh tế của họ.

Được biết, giá năng lượng tại EU đã tăng vọt kể từ khi EU bắt đầu loại bỏ dần dầu khí Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Sự gián đoạn nguồn cung đã đẩy chi phí công nghiệp lên cao. Moscow cho rằng các quốc gia phương Tây đang gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ bằng cách lựa chọn các giải pháp thay thế đắt đỏ hơn và kém tin cậy hơn.

