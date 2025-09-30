Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Phản ứng của các nước về kế hoạch hòa bình cho Gaza của ông Trump

Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 29/9, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất này. Thủ tướng Qatar và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ai Cập đã trình bày kế hoạch này với các nhà đàm phán Hamas. Theo nguồn tin, phái đoàn Hamas đã nói với các nhà trung gian hòa giải rằng họ sẽ xem xét đề xuất này "với ý định chân thành" trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Đài truyền hình Al Qahera News TV của Ai Cập, dẫn nguồn tin an ninh Ai Cập, xác nhận việc chuyển đề xuất hòa bình của Mỹ cho Hamas. Bản tin cho biết Ai Cập và các nước Ả Rập khác đã thực hiện một số sửa đổi trong kế hoạch này trước khi gửi cho Hamas tại Doha.

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo rằng Israel sẽ "hoàn thành nhiệm vụ" chống lại Hamas nếu nhóm chiến binh này từ chối đề xuất.

Chính quyền Palestine hoan nghênh đề xuất của Mỹ và bày tỏ sự sẵn sàng "làm việc với Mỹ, các nước trong khu vực và đối tác để chấm dứt xung đột ở Gaza thông qua một thỏa thuận toàn diện", hãng thông tấn chính thức WAFA đưa tin.

Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Xê Út, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung vào cuối ngày 29/9, trong đó hoan nghênh đề xuất của Mỹ.

Các Bộ trưởng hoan nghênh đề xuất chấm dứt giao tranh, tái thiết Gaza, ngăn chặn tình trạng di dời người Palestine cũng như ngăn chặn việc sáp nhập Bờ Tây.

Họ tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ để đảm bảo một thỏa thuận đảm bảo viện trợ nhân đạo không hạn chế cho Gaza, thả các con tin và tù nhân, an ninh cho tất cả các bên, Israel rút ​​quân hoàn toàn Gaza, tái thiết Gaza, và con đường hướng tới giải pháp công bằng giữa hai nhà nước,...

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza trước đó

Nguồn video: X/RT
#kế hoạch hòa bình Gaza #đề xuất hòa bình Israel-Palestine #Ai Cập trung gian hòa bình Gaza #quốc tế ủng hộ hòa bình Gaza #đàm phán hòa bình Trung Đông #giải pháp hai nhà nước Israel Palestine

Bài liên quan

Thế giới

Hơn 66.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza

Số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã vượt quá 66.000 người.

Theo Anadolu, Cơ quan Y tế Gaza ngày 28/9 cho biết, ít nhất 66.005 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay.

Trong 24 giờ qua, có thêm 72 người thiệt mạng và 379 người bị thương tại Gaza, nâng tổng số nạn nhân bị thương trong cuộc tấn công của Israel lên 168.162 người.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói sắp đạt được thỏa thuận về Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Gaza đã gần đạt được, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo RT, bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông sẽ "hoàn thành nhiệm vụ" loại bỏ Hamas khỏi dải đất này.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể có một thỏa thuận về Gaza, và rất gần với một thỏa thuận về Gaza", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 26/9.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza ngay lập tức

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 23/9. Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời gọi việc một số nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine là "phần thưởng" cho Hamas.

trump4.png
Tổng thống Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: Bloomberg.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Nhiều quốc gia trên thế giới không đạt được thành tựu đáng kể trong việc phát triển năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ và xây dựng chính sách khuyến khích.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Nhiều quốc gia trên thế giới không đạt được thành tựu đáng kể trong việc phát triển năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ và xây dựng chính sách khuyến khích.