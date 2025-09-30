Phản ứng của các nước về kế hoạch hòa bình cho Gaza của ông Trump

Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 29/9, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất này. Thủ tướng Qatar và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ai Cập đã trình bày kế hoạch này với các nhà đàm phán Hamas. Theo nguồn tin, phái đoàn Hamas đã nói với các nhà trung gian hòa giải rằng họ sẽ xem xét đề xuất này "với ý định chân thành" trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Đài truyền hình Al Qahera News TV của Ai Cập, dẫn nguồn tin an ninh Ai Cập, xác nhận việc chuyển đề xuất hòa bình của Mỹ cho Hamas. Bản tin cho biết Ai Cập và các nước Ả Rập khác đã thực hiện một số sửa đổi trong kế hoạch này trước khi gửi cho Hamas tại Doha.

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo rằng Israel sẽ "hoàn thành nhiệm vụ" chống lại Hamas nếu nhóm chiến binh này từ chối đề xuất.

Chính quyền Palestine hoan nghênh đề xuất của Mỹ và bày tỏ sự sẵn sàng "làm việc với Mỹ, các nước trong khu vực và đối tác để chấm dứt xung đột ở Gaza thông qua một thỏa thuận toàn diện", hãng thông tấn chính thức WAFA đưa tin.

Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Xê Út, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung vào cuối ngày 29/9, trong đó hoan nghênh đề xuất của Mỹ.

Các Bộ trưởng hoan nghênh đề xuất chấm dứt giao tranh, tái thiết Gaza, ngăn chặn tình trạng di dời người Palestine cũng như ngăn chặn việc sáp nhập Bờ Tây.

Họ tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ để đảm bảo một thỏa thuận đảm bảo viện trợ nhân đạo không hạn chế cho Gaza, thả các con tin và tù nhân, an ninh cho tất cả các bên, Israel rút ​​quân hoàn toàn Gaza, tái thiết Gaza, và con đường hướng tới giải pháp công bằng giữa hai nhà nước,...

