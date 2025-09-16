Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng tấn công vào đất liền Venezuela, cáo buộc nước này đưa các thành viên băng đảng và ma túy vào nước Mỹ.

RT đưa tin ngày 15/9, bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Được biết, Washington đã triển khai 3 tàu chiến và khoảng 4.000 binh sĩ đến khu vực Nam Caribe "nhằm đối phó các băng đảng ma túy".

Phát biểu trước các phóng viên tại Morristown, New Jersey, vào ngày 14/9, khi được hỏi về khả năng tấn công Venezuela, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Venezuela đang gửi đến chúng ta các thành viên băng đảng, những kẻ buôn bán ma túy và ma túy. Điều đó không thể chấp nhận được".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico/Bloomberg.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định nước này đã xóa sổ tất cả mạng lưới buôn ma túy lớn và đánh bại các băng đảng khét tiếng trên khắp đất nước. Nhà lãnh đạo Venezuela cho rằng Washington đang lợi dụng cuộc chiến chống ma túy làm cái cớ để tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của nước này.

Gần đây, căng thẳng quân sự giữa hai nước leo thang khi Mỹ đánh chìm một tàu Venezuela, cáo buộc tàu này chở các thành viên của băng đảng Tren de Aragua. Sau vụ việc, hai máy bay phản lực của Venezuela được nhìn thấy bay qua một tàu chiến Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố máy bay Venezuela có thể bị bắn hạ nếu chúng gây ra mối đe dọa cho tàu Mỹ.

Tháng trước, Caracas triển khai 15.000 quân gần Colombia và sau đó tăng quân số lên 25.000 người ở các bang biên giới và ven biển được mô tả là "tuyến đường buôn bán ma túy".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cảnh báo rằng tình hình đang "leo thang không thể chấp nhận được" liên quan đến Venezuela có khả năng gây ra những hậu quả sâu rộng đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

