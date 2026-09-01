Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông Trump xây tiếp phòng khiêu vũ

Tòa án Tối cao Mỹ mới đây ra phán quyết cho phép Nhà Trắng tiếp tục xây dựng phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD.

AP đưa tin, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 31/8 đã đưa ra phán quyết với tỷ lệ 5-4, cho phép tiếp tục dự án xây phòng khiêu vũ trong Nhà Trắng.

Các Thẩm phán cũng cho rằng Quỹ Bảo tồn Lịch sử Quốc gia thiếu tư cách pháp lý để khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết ủng hộ việc xây dựng Khu phức hợp Phòng khiêu vũ/Quân sự mà không có bất kỳ điều kiện, hoài nghi hay đe dọa nào nữa", ông Trump hoan nghênh phán quyết của tòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, Tòa án cấp dưới đã yêu cầu dừng dự án vì cho rằng Tổng thống Mỹ không có thẩm quyền đơn phương phá dỡ và cải tạo công trình tại thủ đô nếu không được Quốc hội phê duyệt.

Chính phủ Mỹ lập luận rằng công trình sẽ giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia, giúp che chắn một cơ sở quân sự ngầm và cung cấp không gian an toàn hơn cho các sự kiện lớn.

Hôm 31/8, Tổng thống Trump gọi vụ kiện là "vô căn cứ". Ông khẳng định khi hoàn thành vào mùa hè năm 2028, khu phức hợp quân sự và phòng khiêu vũ tráng lệ này sẽ là niềm tự hào của cả nước Mỹ.

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