Chi tiết hành vi lừa đảo của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Thủy Nguyên

Ngày 28/8, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, ngày ngày 24/7/2025.

Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các hộ dân tố cáo Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), thành phố Hải Phòng có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an thành phố đã khẩn trương tập trung điều tra.

Kết quả, Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, MST: 0200119700 thành lập năm 2003, trụ sở đăng ký kinh doanh hiện tại: Số 7/72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng do Trần Huy Cường, sinh năm 1973, cư trú tại số 3/49/201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng – Nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Thủy Nguyên, trong đó có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Trần Huy Cường đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các công ty của Cường do người thân đứng tên) hoặc Cường làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân. Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà Cường vay vốn là khoảng 910 tỷ đồng.

Cường sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (gọi là F0) đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng đã nộp cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên là hơn 85,6 tỷ đồng.

Ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 1985, trú tại căn hộ 2217, Tòa nhà CT2 – 105, khu đô thị mới Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội; chỗ ở hiện nay số 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ, từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/1/2025, Thảo đã nhiều lần cho Trần Huy Cường vay tiền để Cường đáo nợ ngân hàng. Thảo cho Cường vay với lãi suất từ 2.000đ/triệu/ngày – 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm – 146%/năm.

Lãi suất cho vay tùy vào các gói vay, thông thường Thảo cho Cường vay với gói vay trong vòng 3 ngày với mức phí (lãi suất) là 01%/03 ngày vay, tương đương khoảng 3.300đ/triệu/ngày.

Trường hợp Thảo huy động được tiền vay từ những người khác hoặc cho vay vào thời điểm sát Tết Nguyên đán thì Thảo thu lãi với mức cao hơn bình thường. Khi Cường không trả được lãi theo thỏa thuận thì Thảo sẽ gộp tiền lãi chưa trả thành tiền gốc để tính lãi suất trên số tiền gộp.

Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/01/2025, Thảo đã cho Cường vay tổng số tiền hơn 316 tỷ đồng. Cường đã trả được số tiền gốc là hơn 220 tỷ. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận là hơn 47 tỷ đồng. Tổng số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng hơn 10,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/1/2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo số tiền là 96 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, kết quả xác định, ngoài cho Trần Huy Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.