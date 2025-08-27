Hà Nội

Xã hội

Nam thanh niên dính bẫy lừa đảo "bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP HCM

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để lừa đảo.

Gia Đạt

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Đình vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP HCM. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để chuyển tiền “chuộc”.

bat-coc-1.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, vào sáng 19/8/2025, Công an phường Khương Đình tiếp nhận tin trình báo của gia đình anh H (SN 2003) về việc anh bỏ đi khỏi nhà. Sau đó gia đình có nhận được tin nhắn của một đối tượng thông báo đang giữ anh H nếu không chuyển 500 triệu đồng sẽ “chặt tay” của anh. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Khương Đình đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Đến khoảng 18h cùng ngày, các lực lượng xác định anh H đang ở TP HCM. Công an phường Khương Đình đã phối hợp Công an phường Thới An, TP HCM tìm thấy anh H tại một khách sạn trên địa bàn. Qua trao đổi, anh H cho biết bị một đối tượng giả danh Công an gọi điện thông báo anh có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Do quá lo sợ, anh H đã làm theo yêu cầu của đối tượng tự đi vào TP HCM. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh H đã bình tĩnh lại.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
