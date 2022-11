Zeekr 009 Trung Quốc từ 1,69 tỷ đồng của cựu giám đốc Audi

Zeekr là thương hiệu con chuyên về ôtô điện của hãng xe Trung Quốc Geely. Mới đây, hãng đã tung mẫu xe thương mại thứ 2 của mình ra thị trường nội địa, đó là Zeekr 009 chạy điện mới. Mẫu xe này sở hữu thông số kỹ thuật và thiết kế ngoại thất ấn tượng cùng không gian nội thất 6 chỗ ngồi sang trọng. Thuộc phân khúc MPV chạy điện, Zeekr 009 2023 mới sở hữu chiều dài 5.209 mm, chiều rộng 2.024 mm, chiều cao 1.856 mm và chiều dài cơ sở 3.205 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước lớn hơn đáng kể so với "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard hay Lexus LM. 009 do Trung tâm thiết kế của Zeekr ở Gothenburg, Thụy Điển, tạo hình. Người chỉ đạo quá trình tạo hình cho xe là ông Stefan Sielaff - cựu giám đốc thiết kế của Audi. Điểm nhấn đập vào mắt của Zeekr 009 nằm ở khu vực lưới tản nhiệt đóng kín bằng kim loại cỡ lớn với nhiều dải đèn nằm dọc để phát sáng trong đêm. Lưới tản nhiệt này kéo dài từ nắp ca-pô đến cản trước, bao quanh hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Chưa hết, mẫu MPV Trung Quốc này còn có hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Nằm phía trên là các dải đèn LED định vị ban ngày nằm dọc, tương tự đèn trong lưới tản nhiệt. Trong khi đó, cụm đèn pha chính nằm ngang bên dưới, ở hai góc cản trước. Nối liền với đèn pha là 2 khe gió nằm dọc, được trang trí bằng nẹp mạ crôm. Bên sườn, Zeekr 009 sở hữu cột A, cột B và cột C với thiết kế giấu kín, mang đến hiệu ứng nóc trôi nổi cho xe. Riêng cột C được thiết kế khá độc đáo và tinh tế. Ngoài ra, phần nóc còn đi kèm nẹp mạ crôm dày dặn làm điểm nhấn. Tương tự nhiều mẫu MPV cỡ lớn khác, Zeekr 009 cũng được trang bị cửa trượt chỉnh điện bên sườn. Bên dưới còn có bộ vành la-zăng với thiết kế đa chấu lạ mắt, tạo cảm giác xoáy vào giữa. Đằng sau Zeekr 009 là cụm đèn hậu LED pha lê nằm vắt ngang đuôi xe với tem chữ nổi "Zeekr" ở giữa. Bên trong cụm đèn hậu là những dải đèn LED nhỏ nằm dọc. Cụm đèn hậu này có tên Wings of Light với chiều dài lên đến 1,76 m và bao gồm tổng cộng 402 bóng LED. Trong khi đó, cản sau được trang trí bằng nẹp mạ crôm kéo dài khiến khu vực đằng sau xe như rộng hơn. Theo hãng Zeekr, tuy là MPV cỡ lớn nhưng 009 có hệ số lực cản không khí khá thấp, chỉ 0,27 Cd. Điều này sẽ giúp đảm bảo phạm vi di chuyển dài cho xe sau khi sạc đầy pin. Bên trong Zeekr 009 là không gian nội thất 3 hàng ghế bọc da Nappa mềm mại với 6 chỗ ngồi. Trong đó, ở giữa là 2 ghế thương gia có tính năng massage và bệ đỡ bắp chân dài 50 cm, có thể chỉnh 65 độ và 4 hướng. Nội thất của mẫu MPV này có 2 tùy chọn màu là đen hoặc trắng đơn giản và đậm chất tương lai. Bên cạnh đó là những trang bị ấn tượng như bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô... ... và màn hình 15,6 inch gắn trên trần để hành khách phía sau giải trí. Khi không cần dùng đến, màn hình sẽ gập gọn vào trần xe. Chưa hết, Zeekr 009 còn có màn hình cảm ứng Smart Bar với kích thước 3,14 inch để hành khách mở cửa trượt chỉnh điện. Ngoài ra, hành khách có thể dùng màn hình cảm ứng này để chỉnh cả hệ thống điều hòa không khí, cửa sổ, ghế sau và rèm che nắng. Bên cạnh màn hình cảm ứng, Zeekr 009 còn cho phép người dùng chỉnh các tính năng trên xe thông qua ra lệnh bằng giọng nói, ra lệnh bằng cử chỉ và điều khiển từ xa. Công nghệ ra lệnh bằng giọng nói của xe có tính năng nhận biết âm thanh 6 vùng độc lập. Do đó, người ngồi ở ghế nào cũng có thể ra lệnh cho xe bằng giọng nói. Những tính năng đáng chú ý còn lại bao gồm bàn gấp cho ghế sau, hệ thống liên lạc trong xe với micro ở 2 hàng ghế sau, hệ thống treo khí nén tùy chỉnh, hệ thống giảm xóc điện từ và tính năng tự động điều chỉnh chiều cao gầm để người dùng dễ ra/vào xe. Trên trần xe của Zeekr 009, ngoài cửa sổ trời toàn cảnh Panorama còn có 2 dải đèn viền LED Zeekr 009 có thể tích khoang hành lý 590 lít hoặc 1.295 lít nếu hàng ghế cuối gập xuống. Ngoài trang bị tiện nghi, Zeekr 009 còn an toàn với tổng cộng 30 tính năng hỗ trợ người lái nâng cao ADAS. Phần cứng của xe bao gồm 7 camera, 4 camera toàn cảnh, 12 radar siêu âm phạm vi ngắn và 1 radar sóng milimet phạm vi dài. Cụ thể, xe được trang bị các tính năng an toàn chủ động như cảnh báo va chạm khi mở cửa, đỗ xe tự động, giảm thiểu va chạm phía sau, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường tự động, cảnh báo vi phạm tốc độ, phanh khẩn cấp tự động khi lùi ở tốc độ thấp và nhận biết biển báo giao thông. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ SEA của hãng mẹ Geely, Zeekr 009 dùng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao tiêu chuẩn. 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu của xe có công suất tổng cộng 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 686 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,5 giây. Vì dùng 2 mô-tơ điện trên 2 cầu nên xe có hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Ở phiên bản WE dùng pin Kirin có dung lượng 116 kWh, xe chạy được 702 km sau khi sạc đầy pin. Con số tương ứng của phiên bản ME dùng cụm pin 140 kWh là 822 km. Nếu dùng sạc nhanh DC, thời gian tăng dung lượng pin từ 20 - 80% là 28 phút. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Zeekr 009 2023 có mức bán ra dao động từ 499.000 - 588.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,69 - 2 tỷ đồng). Video: MPV điện Zeekr 009 do cựu giám đốc Audi thiết kế.

