YangWang U8 - SUV hơn 1.000 mã lực giá 3,4 tỷ đồng của BYD

2022 có thể nói là một năm rực rỡ của thương hiệu BYD đến từ Trung Quốc. Nếu xét về doanh số ôtô điện, BYD chính là hãng bán chạy thứ 2 trên toàn cầu, chỉ sau Tesla. Thừa thắng xông lên, hãng đã ra mắt thương hiệu con mới mang tên YangWang hoàn toàn mới. Theo BYD, đây là thương hiệu chuyên về điện hạng sang. Trong tiếng Trung Quốc, cái tên YangWang có nghĩa là "nhìn lên". Chẳng bao lâu sau khi công bố thương hiệu mới, hãng BYD đã nhanh chóng trình làng mẫu xe YangWang U8 2023 mới. Được định vị là xe việt dã thuần điện hạng sang, YangWang U8 kết hợp giữa thiết kế rắn rỏi, hầm hố với cách bố trí 4 mô-tơ điện cùng công nghệ hỗ trợ khả năng off-road phức tạp. Bên ngoài, YangWang U8 khiến nhiều người liên tưởng đến dòng SUV việt dã hạng sang Land Rover Defender. Tất nhiên, xe vẫn có những chi tiết thiết kế riêng của thương hiệu YangWang như lưới tản nhiệt hình chữ nhật đóng kín với mắt lưới đa điểm hình kim cương. Bao quanh lưới tản nhiệt là dải đèn uốn lượn, kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước. Bên trong dải đèn này còn có cả đèn pha lẫn đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Nằm bên dưới lưới tản nhiệt là 2 hốc gió, được ngăn cách bằng chi tiết hình cái cờ lê trên cản trước. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp hốc bánh vuông vức, bộ vành hợp kim 20 inch, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, nẹp màu bạc "cơ bắp" trên bậc cửa, nóc sơn màu đen thẳng thớm và cột D được trang trí bằng những chi tiết mạ crôm để làm điểm nhấn. Đằng sau, YangWang U8 được trang bị dải đèn hình chữ "L" ở hai bên kính chắn gió trong khi cụm đèn hậu cỡ lớn nằm bên dưới. Trên cửa cốp còn có lốp dự phòng với vỏ bên ngoài hình lục giác. Được phát triển dựa trên khung gầm hình thang như những mẫu SUV truyền thống, YangWang U8 có kích thước khá lớn với chiều dài 5.300 mm và chiều dài cơ sở 3.050 mm. Như vậy, mẫu SUV Trung Quốc này có kích thước ngang ngửa Land Rover Defender 130 mới ra mắt Việt Nam. Đáng tiếc là hãng BYD chưa công bố hình ảnh nội thất của YangWang U8. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp xe trên đường thử cho thấy YangWang U8 sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD kéo dài, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm. Bên cạnh đó là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng. Nằm bên trong khung gầm này là công nghệ truyền động 4 mô-tơ điện có tên Yisifang do BYD tự phát triển. Theo hãng BYD, công nghệ này sẽ được áp dụng tiêu chuẩn cho mọi mẫu xe mang thương hiệu YangWang. Ở U8, mỗi mô-tơ điện sẽ tạo ra công suất tối đa từ 295 - 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại từ 320 - 420 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất lên đến hơn 1.100 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3 giây. Hiện hãng BYD chưa công bố thông tin về pin và quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc của YangWang U8. Chỉ biết rằng, xe sẽ dùng công nghệ pin Blade của hãng mẹ BYD. Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện cỡ lớn này còn có hệ dẫn động 4 bánh điều khiển điện tử với các tính năng điều hướng mô-men xoắn nâng cao. Theo BYD, hệ dẫn động 4 bánh của YangWang U8 có khả năng xử lý nhanh hơn gấp 100 lần so với các hệ thống thông thường. Thêm vào đó là tính năng quay đầu tại chỗ, chế độ di chuyển sang ngang như cua bò, tương tự xe điện GMC Hummer EV của Mỹ, và chế độ nổi trên mặt nước nhờ thân xe hàn kín, chống nước. Tất nhiên, xe không thể thiếu những chế độ lái off-road khác. Hãng BYD khẳng định mẫu SUV điện hạng sang này có thể tiếp tục chạy ở vận tốc 120 km/h ngay cả khi bị thủng lốp. Hiện hãng BYD chưa công bố giá bán cụ thể của YangWang U8. Tuy nhiên, hãng từng hé lộ các mẫu xe YangWang tại Trung Quốc sẽ có giá dao động trong khoảng từ 800.000 - 1.500.000 Nhân dân tệ (2,74 - 5,15 tỷ đồng). Giới báo chí Trung Quốc dự đoán mẫu xe đầu tiên của thương hiệu YangWang sẽ có giá 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng). Nếu đúng giá xe YangWang U8 2023 như vậy, nó chỉ bằng một nửa so với SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class (1,892 triệu Nhân dân tệ) ở Trung Quốc. Video: YangWang U8 - SUV hơn 1.000 mã lực của BYD.

2022 có thể nói là một năm rực rỡ của thương hiệu BYD đến từ Trung Quốc. Nếu xét về doanh số ôtô điện, BYD chính là hãng bán chạy thứ 2 trên toàn cầu, chỉ sau Tesla. Thừa thắng xông lên, hãng đã ra mắt thương hiệu con mới mang tên YangWang hoàn toàn mới. Theo BYD, đây là thương hiệu chuyên về điện hạng sang. Trong tiếng Trung Quốc, cái tên YangWang có nghĩa là "nhìn lên". Chẳng bao lâu sau khi công bố thương hiệu mới, hãng BYD đã nhanh chóng trình làng mẫu xe YangWang U8 2023 mới. Được định vị là xe việt dã thuần điện hạng sang, YangWang U8 kết hợp giữa thiết kế rắn rỏi, hầm hố với cách bố trí 4 mô-tơ điện cùng công nghệ hỗ trợ khả năng off-road phức tạp. Bên ngoài, YangWang U8 khiến nhiều người liên tưởng đến dòng SUV việt dã hạng sang Land Rover Defender. Tất nhiên, xe vẫn có những chi tiết thiết kế riêng của thương hiệu YangWang như lưới tản nhiệt hình chữ nhật đóng kín với mắt lưới đa điểm hình kim cương. Bao quanh lưới tản nhiệt là dải đèn uốn lượn, kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước. Bên trong dải đèn này còn có cả đèn pha lẫn đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Nằm bên dưới lưới tản nhiệt là 2 hốc gió, được ngăn cách bằng chi tiết hình cái cờ lê trên cản trước. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp hốc bánh vuông vức, bộ vành hợp kim 20 inch, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, nẹp màu bạc "cơ bắp" trên bậc cửa, nóc sơn màu đen thẳng thớm và cột D được trang trí bằng những chi tiết mạ crôm để làm điểm nhấn. Đằng sau, YangWang U8 được trang bị dải đèn hình chữ "L" ở hai bên kính chắn gió trong khi cụm đèn hậu cỡ lớn nằm bên dưới. Trên cửa cốp còn có lốp dự phòng với vỏ bên ngoài hình lục giác. Được phát triển dựa trên khung gầm hình thang như những mẫu SUV truyền thống, YangWang U8 có kích thước khá lớn với chiều dài 5.300 mm và chiều dài cơ sở 3.050 mm. Như vậy, mẫu SUV Trung Quốc này có kích thước ngang ngửa Land Rover Defender 130 mới ra mắt Việt Nam. Đáng tiếc là hãng BYD chưa công bố hình ảnh nội thất của YangWang U8. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp xe trên đường thử cho thấy YangWang U8 sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD kéo dài, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm. Bên cạnh đó là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng. Nằm bên trong khung gầm này là công nghệ truyền động 4 mô-tơ điện có tên Yisifang do BYD tự phát triển. Theo hãng BYD, công nghệ này sẽ được áp dụng tiêu chuẩn cho mọi mẫu xe mang thương hiệu YangWang. Ở U8, mỗi mô-tơ điện sẽ tạo ra công suất tối đa từ 295 - 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại từ 320 - 420 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất lên đến hơn 1.100 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3 giây. Hiện hãng BYD chưa công bố thông tin về pin và quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc của YangWang U8. Chỉ biết rằng, xe sẽ dùng công nghệ pin Blade của hãng mẹ BYD. Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện cỡ lớn này còn có hệ dẫn động 4 bánh điều khiển điện tử với các tính năng điều hướng mô-men xoắn nâng cao. Theo BYD, hệ dẫn động 4 bánh của YangWang U8 có khả năng xử lý nhanh hơn gấp 100 lần so với các hệ thống thông thường. Thêm vào đó là tính năng quay đầu tại chỗ, chế độ di chuyển sang ngang như cua bò, tương tự xe điện GMC Hummer EV của Mỹ, và chế độ nổi trên mặt nước nhờ thân xe hàn kín, chống nước. Tất nhiên, xe không thể thiếu những chế độ lái off-road khác. Hãng BYD khẳng định mẫu SUV điện hạng sang này có thể tiếp tục chạy ở vận tốc 120 km/h ngay cả khi bị thủng lốp. Hiện hãng BYD chưa công bố giá bán cụ thể của YangWang U8. Tuy nhiên, hãng từng hé lộ các mẫu xe YangWang tại Trung Quốc sẽ có giá dao động trong khoảng từ 800.000 - 1.500.000 Nhân dân tệ (2,74 - 5,15 tỷ đồng). Giới báo chí Trung Quốc dự đoán mẫu xe đầu tiên của thương hiệu YangWang sẽ có giá 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng). Nếu đúng giá xe YangWang U8 2023 như vậy, nó chỉ bằng một nửa so với SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class (1,892 triệu Nhân dân tệ) ở Trung Quốc. Video: YangWang U8 - SUV hơn 1.000 mã lực của BYD.