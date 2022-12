BYD Dolphin - xe ôtô điện cỡ C từ 558 triệu đồng tại Đông Nam Á

BYD Dolphin 2023 mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-platform 3.0 dành riêng cho ôtô điện của BYD. Xe có kích thước cụ thể gồm chiều dài 4.150 mm, chiều rộng 1.770 mm, chiều cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Bên cạnh đó, xe còn sử dụng hệ thống treo MacPherson với thanh cân bằng phía trước và hệ thống treo dầm xoắn đằng sau. Bên ngoài, BYD Dolphin 2023 chạy điện thu hút sự chú ý bằng màu sơn ngoại thất phối 2 tông màu, ví dụ như xanh dương - bạc hoặc hồng nhạt - bạc. Thêm vào đó là nắp ca-pô ngắn, cụm đèn pha to bản, lưới tản nhiệt giả hình thang ngược, hốc gió trung tâm và 2 khe gió trên cản trước. Ngoài ra, xe còn có tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, cụm đèn hậu vắt ngang và cản sau có thiết kế tương đồng với cản trước. Theo hãng BYD, mẫu ô tô điện này được trang bị đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập tay/tích hợp sấy gương, vành hợp kim 17 inch, lốp 205/50R17 và đèn hậu LED. Tương tự ngoại thất, nội thất của BYD Dolphin cũng có sự kết hợp của 2 màu sắc để không tạo cảm giác nhàm chán. Bên trong xe còn có những điểm nhấn màu đỏ như viền cửa gió điều hòa và ghế. Bên trong mẫu xe hatchback hạng C này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da. Riêng ghế trước có thiết kế thể thao, ôm lấy thân người ngồi và tích hợp tựa đầu ghế. Trước mặt người lái là vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay ngang hoặc dọc. Nằm ngay phía dưới màn hình này là khay đựng đồ nhỏ và một dãy núm xoay chỉnh các tính năng của xe, bao gồm cả chuyển số. Dưới nữa là 2 hộc đựng cốc, 3 núm xoay chỉnh một số tính năng an toàn của xe và sạc điện thoại thông minh không dây. Chưa hết, BYD Dolphin còn có cửa sổ trời đi kèm rèm che nắng, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, camera hành trình phía trước và ghế sau gập 60:40. Tuy nhiên, hàng ghế sau của xe không có cửa gió điều hòa mà chỉ có hộc đựng cốc và cổng USB. Trong khi đó, những tính năng an toàn của xe gồm có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động và camera 360 độ. Khi mua mẫu ô tô điện này, khách hàng có thể chọn 2 phiên bản với mô-tơ điện và pin khác nhau. Thứ nhất là phiên bản dùng mô-tơ điện mạnh 95 mã lực, 180 Nm và pin BYD Blade Battery (LFP) 30,7 kWh. Theo chu trình thử nghiệm NEDC, phiên bản này có thể chạy được 301 km sau khi sạc pin. Thứ hai là phiên bản dùng mô-tơ điện mạnh 170 mã lực, 290 Nm và pin LFP 44,9 kWh. Quãng đường di chuyển sau khi sạc pin của phiên bản này là 405 km. Cả hai phiên bản đều có thể dùng sạc chậm AC 6,6 kW hoặc sạc nhanh DC. Thời gian sạc đầy pin 30,7 kWh với sạc AC là 5,5 tiếng và với sạc DC 40 kW là 30 phút. Con số tương ứng của pin 44,9 kWh với sạc AC là 7,5 tiếng và với sạc DC 60 kW là 30 phút. Hiện BYD Dolphin vẫn chưa chính thức được bán ra tại thị trường Thái Lan. Dự kiến giá xe BYD Dolphin 2023 bán ra khoảng 800.000 Baht tại Thái Lan (558 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe điện BYD Dolphin 2023 tại Thái Lan.

