Yamaha bác thông tin xe môtô R3 trang bị động cơ 4 xy lanh

Cách đây ít lâu, khi mẫu Kawasaki ZX-25R chính thức ra mắt, có rất nhiều tin đồn xoay quanh việc Yamaha cũng sẽ tung ra một sản phẩm sport bike phân khối nhỏ với trang bị động cơ 4 xy lanh nhằm cạnh tranh với đối thủ đồng hương dự kiến sẽ là Yamaha R3 đời mới. Thế nhưng có vẻ như tin đồn này sẽ vẫn mãi là tin đồn khi đại diện của Yamaha đã bác bỏ thông tin này.

Theo đó, ông Antonius Widiantoro, CEO của Yamaha Indonesia đã trả lời với báo giới như sau: "Hiện chúng tôi chưa có động cơ 4 xy lanh 250 cc nào và cũng không có kế hoạch phát triển và sản xuất loại động cơ như vậy. Hiện chúng tôi đã có dòng sản phẩm YZF-R25 và YZF R3, chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào dòng sản phẩm sử dụng động cơ xylanh đôi này. Dù vậy, có thêm tùy chọn cho khách hàng vẫn tốt hơn, nhưng đại đa số khách hàng của dòng xe 250 cc vẫn ưa thích và lựa chọn công nghệ động cơ xy lanh đôi hiện có." Sport bike Yamaha R3 hiện tại.

Như vậy, đại diện phía Yamaha đã chính thức bác bỏ thông tin về việc sẽ phát triển xe môtô trang bị động cơ 4 xy lanh dung tích 250cc. Vậy Yamaha sẽ làm gì với mẫu Yamaha R25 và R3 nhằm tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ Kawasaki ZX-25R? Đại diện của Yamaha cũng không tiết lộ gì về việc nâng cấp R3 bởi thế hệ R25 và R3 hiện tại vừa mới chỉ ra mắt vào năm ngoái.

Mặc dù vậy, phiên bản Yamaha R3 thế hệ mới về cơ bản chỉ là bản facelift với nâng cấp về thiết kế cũng như bổ sung trang bị gồm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và phuộc hành trình ngược. Trong khi đó động cơ của xe vẫn là loại xy lanh đôi, dung tích 321cc, làm mát bằng dung dịch, sở hữu công suất 41,5 mã lực và mômen xoắn cực đại 29,6 Nm.

Động cơ xylanh đôi 321cc trên Yamaha R3

So sánh với đối thủ Kawasaki ZX-25R vừa ra mắt, Yamaha R3 có công suất thua kém khá đáng kể khi mẫu sport bike động cơ 4 xylanh của Kawasaki có công suất lên đến 50 mã lực. Bên cạnh đó thiết lập động cơ 4 máy cũng giúp cho Kawasaki ZX-25R có âm thanh động cơ mạnh mẽ hơn hẳn.

Động cơ 4 xylanh của Kawasaki ZX-25R

Ngoại trừ sự so sánh về thiết kế, lợi thế đáng kể nhất của Yamaha R3 so với Kawasaki ZX-25R chính là giá thành. Hiện tại, giá xe Yamaha R3 tại Việt Nam hiện được niêm yết ở mức 129 triệu đồng vô cùng hợp lý. Trong khi đó giá xe Kawasaki ZX-25R tại Indonesia đã ở mức tương đương 154 triệu đồng, dự kiến nếu được nhập về Việt Nam, mức giá của mẫu xe này sẽ nằm trong khoảng 200 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với R3.