Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend độc nhất sắp về Việt Nam

Khoảng 1 tháng nữa Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend sẽ cập bến Việt Nam. Chắc chắn sự có mặt của mẫu SUV siêu đặc biệt này sẽ khiến giới đại gia trong nước "thèm khát", nhất là khi số lượng xe chỉ có một chiếc độc nhất. Mẫu SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend là một sản phẩm đẳng cấp của hãng độ Carlex Design danh tiếng, về cơ bản, ngoại thất xe gần như không có thay đổi gì so với những chiếc G63 thường thấy ở Việt Nam. Xe được hoàn thiện trong màu sơn đen nam tính đi kèm bộ mâm đa chấu 21 inch. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở bộ tem đen mờ ở bên hông ghi "40th Years Of Legend" giúp nhận diện rằng đây là chiếc G63 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 40 năm G63 ra đời của Carlex. Đối với nội thất, hai ghế trước đã được thay thế thành loại ghế thể thao hơn, bọc trong da nâu thay vì tông đỏ/đen như chiếc xe mà Carlex dùng để giới thiệu Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend. Dòng chữ "40th Years Of Legend" cũng xuất hiện khá nhiều trong cabin xe Chưa hết, không gian bên trong xe còn được trang trí với rất nhiều chi tiết sợi carbon. Theo công ty nhập khẩu tư nhân, giá xe Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend "full-option" chưa được công bố chính thức, tuy nhiên chắc chắn nó sẽ không hề rẻ. Video: Giới thiệu "vua địa hình" Mercedes-AMG G63 mới.

