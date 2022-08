Xem từng chi tiết Honda BR-V 2022 giá rẻ - "đối thủ" Toyota Veloz Cross

Chính vì vậy, hãy cùng xem trước chi tiết mẫu xe Honda BR-V 2022 giá rẻ vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan để có cái nhìn tổng thể để xem mẫu xe này có đáng để chờ đợi. Honda BR-V thế hệ thứ 2 vừa được ra mắt tại Thái Lan với hai biến thể là E tiêu chuẩn và EL cao cấp. Trang bị được nâng cấp đi kèm với giá bán tăng so với thế hệ trước. Cụ thể, giá xe Honda BR-V 2022 được bán ra tại Thái Lan từ 915.000 baht (khoảng 600 triệu đồng) cho bản E và 973.000 baht (khoảng 636 triệu đồng) cho bản EL. Tin vui là ông Yusakk Billy - Giám đốc tiếp thị bán hàng của Honda Indonesia vừa cho biết, hãng xe Nhật Bản đang có kế hoạch xuất khẩu mẫu BR-V 2022 qua thị trường Việt Nam. Phiên bản BR-V về Việt Nam cũng sẽ không khác nhiều xe tại thị trường Thái Lan (cũng nhập từ Indonesia). o với thế hệ cũ, Honda BR-V 2022 tăng nhẹ về kích thước với chiều dài 4.490 mm, rộng 1.780 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở đạt mức 2.695 mm. Đây được xem là một điểm cộng dành cho mẫu xe này. Về trang bị, phiên bản E đi kèm mâm 16 inch và lốp 215/60, tay lái trợ lực điện, phanh trước dạng đĩa và phanh sau tang trống, đèn pha LED tự động, đèn định vị LED, tay nắm cửa ngoài mạ crôm, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong xe có sự xuất hiện của cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin 4,2 inch, ghế bọc da hai tông màu, điều hòa tự động với cửa gió trần phía sau, vô lăng bọc da, chìa khóa Smart Key, màn hình cảm ứng 7 inch cho phép kết nối Android Auto và Apple CarPlay, 4 loa âm thanh. Trong khi phiên bản EL (trong bài viết) sẽ nhận được những trang bị cao cấp hơn, như mâm xe 17 inch với lốp 215/55, lưới tản nhiệt màu đen, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu tự động gập, lẫy chuyển số, tất cả ghế được bọc da, 6 loa âm thanh, đèn gương trang điểm, nhiều cổng điện hơn và túi đồ sau lưng ghế trước. Đáng chú ý, là xe có hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing, với các tính năng như: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường (RDM với LDW), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Ngoài ra còn có hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các chỗ ngồi, camera lùi và một loạt hệ thống an toàn khác (VSA, ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ...). Bản E sẽ chỉ có 4 túi khí, trong khi bản EL sẽ có đến 6 túi khí. Cả phiên bản E và EL đều được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh DOHC i-VTEC 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Khi về Việt Nam dự kiến vào năm 2023, Honda BR-V 2022 sẽ giúp người dùng Việt có thêm lựa chọn trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, đối đầu với những mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7... Video: Honda BR-V 2022: Xác nhận bán tại Việt Nam.

Chính vì vậy, hãy cùng xem trước chi tiết mẫu xe Honda BR-V 2022 giá rẻ vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan để có cái nhìn tổng thể để xem mẫu xe này có đáng để chờ đợi. Honda BR-V thế hệ thứ 2 vừa được ra mắt tại Thái Lan với hai biến thể là E tiêu chuẩn và EL cao cấp. Trang bị được nâng cấp đi kèm với giá bán tăng so với thế hệ trước. Cụ thể, giá xe Honda BR-V 2022 được bán ra tại Thái Lan từ 915.000 baht (khoảng 600 triệu đồng) cho bản E và 973.000 baht (khoảng 636 triệu đồng) cho bản EL. Tin vui là ông Yusakk Billy - Giám đốc tiếp thị bán hàng của Honda Indonesia vừa cho biết, hãng xe Nhật Bản đang có kế hoạch xuất khẩu mẫu BR-V 2022 qua thị trường Việt Nam. Phiên bản BR-V về Việt Nam cũng sẽ không khác nhiều xe tại thị trường Thái Lan (cũng nhập từ Indonesia). o với thế hệ cũ, Honda BR-V 2022 tăng nhẹ về kích thước với chiều dài 4.490 mm, rộng 1.780 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở đạt mức 2.695 mm. Đây được xem là một điểm cộng dành cho mẫu xe này. Về trang bị, phiên bản E đi kèm mâm 16 inch và lốp 215/60, tay lái trợ lực điện, phanh trước dạng đĩa và phanh sau tang trống, đèn pha LED tự động, đèn định vị LED, tay nắm cửa ngoài mạ crôm, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong xe có sự xuất hiện của cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin 4,2 inch, ghế bọc da hai tông màu, điều hòa tự động với cửa gió trần phía sau, vô lăng bọc da, chìa khóa Smart Key, màn hình cảm ứng 7 inch cho phép kết nối Android Auto và Apple CarPlay, 4 loa âm thanh. Trong khi phiên bản EL (trong bài viết) sẽ nhận được những trang bị cao cấp hơn, như mâm xe 17 inch với lốp 215/55, lưới tản nhiệt màu đen, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu tự động gập, lẫy chuyển số, tất cả ghế được bọc da, 6 loa âm thanh, đèn gương trang điểm, nhiều cổng điện hơn và túi đồ sau lưng ghế trước. Đáng chú ý, là xe có hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing, với các tính năng như: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường (RDM với LDW), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Ngoài ra còn có hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các chỗ ngồi, camera lùi và một loạt hệ thống an toàn khác (VSA, ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ...). Bản E sẽ chỉ có 4 túi khí, trong khi bản EL sẽ có đến 6 túi khí. Cả phiên bản E và EL đều được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh DOHC i-VTEC 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Khi về Việt Nam dự kiến vào năm 2023, Honda BR-V 2022 sẽ giúp người dùng Việt có thêm lựa chọn trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, đối đầu với những mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7... Video: Honda BR-V 2022: Xác nhận bán tại Việt Nam.