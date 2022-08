Honda BR-V 2022 sẽ về Việt Nam, phân khúc MPV thêm sôi động

Honda Việt Nam sẽ ngừng phân phối mẫu xe hạng A - Honda Brio do không đáp ứng về tiêu chuẩn khí thải và có thể thay thế bằng Honda BR-V 2022 mới. Gia nhập thị trường Việt từ 2019, Brio được phân phối tại thị trường Việt theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản G và RS, giá bán lần lượt là 418 và 454 triệu đồng. Vào thời điểm đó, hãng Honda không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc có mang mẫu xe hạng A này trở lại thị trường Việt Nam hay không hay có thay thế bằng một mẫu xe nào khác không. Mãi đến nay, đại diện Honda Prospect Motor (Honda Indonesia) - đơn vị lắp ráp, xuất khẩu Honda Brio sang Việt Nam mới công bố thông tin liên quan đến mẫu xe này. Cụ thể, ông Yusak Billy - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của PT Honda Prospect Motor (HPM) cho biết: “Đúng vậy, Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Trong khi đó, Brio do HPM lắp ráp chỉ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nên chúng tôi không xuất khẩu xe sang Việt Nam nữa". Không chỉ có thị trường Việt Nam, Honda còn ngừng xuất khẩu Brio sang Philippines. "Chiếc cuối cùng xuất khẩu sang Philippines là vào cuối năm 2021", ông Billy cho biết. Bên cạnh đó, vị này cũng hé lộ đã có kế hoạch xuất khẩu BR-V sang thị trường Việt Nam nhằm thay thế Brio. "Chúng tôi có kế hoạch xuất khẩu Honda BR-V về Việt Nam và Philippines. Theo dự định, Honda BR-V sẽ được xuất khẩu sang 30 quốc gia. Hiện xe mới được bán ở 7 quốc gia và trong năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường. Honda BR-V được phát triển dành cho Indonesia nhưng cũng được đánh giá là phù hợp với những quốc gia khác", ông Billy tiết lộ. Honda BR-V 2022 là phiên bản thương mại của concept N7X Tại thị trường Indonesia, Honda BR-V 2022 cung cấp 5 phiên bản gồm: M/T, E M/T, E CVT, Prestige CVT và Prestige CVT có Honda Sensing, tất cả đều mang cấu hình 7 chỗ. Giá bán khởi điểm cho mẫu xe này từ 275,9 triệu Rupiah (khoảng 440 triệu đồng). Thiết kế của Honda BR-V thế hệ mới được đánh giá là thời trang và cuốn hút hơn hẳn so với thế hệ đầu tiên. Trong đó, thay đổi ở phần đầu xe là đáng chú ý nhất với lưới tản nhiệt mới, gồm 3 nan ngang và nẹp crôm dày phía trên đi sâu vào cụm đèn pha LED đặt 2 bên. Honda BR-V 2022 tiếp tục thể hiện sự trẻ trung và hiện đại với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L, hốc gió trung tâm cỡ lớn mới kèm viền chữ "U" màu bạc bên dưới và nắp ca-pô dập gân khỏe khoắn. Chưa hết, góc ngang của xe cũng rất ấn tượng, nhờ có đường dập gân nổi bật nối từ đèn pha đến đèn hậu, ốp màu bạc bên dưới bệ cửa và nẹp sườn màu đen giúp gia tăng cảm giác thể thao cho chiếc xe. Ở phía sau, Honda BR-V 2022 được trang bị cụm đèn hậu thiết kế mới, cánh gió mui và tấm ốp gầm màu bạc. Gầm xe đã được cải thiện đáng kể từ 201 mm lên 220 mm, để xe có thể vận hành tốt ở nhiều loại địa hình khác nhau. Cung cấp “sức mạnh” cho Honda BR-V 2022 là động cơ 4 xy-lanh i-VTEC 1.5L công suất tối đa 121 mã lực và momen xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT, và hệ dẫn động cầu trước. Video: Honda BR-V 2022 sắp về Việt Nam có gì hay?

