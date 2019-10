Xem crossover Nissan Juke 2020 lột xác như thế nào?

Được ra mắt công chúng trên toàn thế giới hồi tháng 9/2019 vừa qua, mẫu xe Nissan Juke 2020 nhanh chóng đón nhận sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khách hàng cũng như giới truyền thông quốc tế. Ở thế hệ mới này, Juke vẫn tiếp tục giữ được phong cách trẻ trung, cá tính và có chút phá cách đầy nổi bật của mình. Tại thời điểm ra mắt, Nissan cho biết, Juke 2020 sẽ đến tay khách hàng với 11 màu sắc ngoại thất, trong đó có tuỳ chọn 3 màu mui xe (mui và thân xe là 2 màu tương phản) và kích thước mâm xe bản cao cấp lên tới 19 inch. Không chỉ lột xác ở thiết kế nội và ngoại thất, mẫu xe crossover Nissan Juke 2020 cũng được hãng xe Nhật Bản tích hợp rất nhiều công nghệ giải trí hiện đại trên xe như các hệ thống kết nối mới nhất của Nissan, bao gồm cả Wifi trên xe, hệ thống kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống định vị vệ tinh, trợ lý ảo Google Assistant, hệ thống âm thanh Bose Personal Plus. Bên các trang bị tiện nghi, Nissan Juke 2020 còn sở hữu loạt trang bị công nghệ hỗ trợ người lái như hệ thống lái bán tự động ProPilot, hệ thống giữ làn đường, giữ an toàn với xe đối diện, hệ thống phanh khẩn cấp thông minh với nhận dạng người đi bộ và người đi xe đạp, hệ thống hỗ trợ tốc độ thông minh, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ biển báo giao thông. Trái ngược với vẻ ngoài mang phong cách quá đỗi trẻ trung và thể thao là khối động cơ khá "mềm yếu" . Cụ thể, về truyền động, Juke 2020 sở hữu khối động cơ xăng tăng áp 3 xy-lanh 1.0L, cho ra công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm (hoặc tuỳ chọn lên 200 Nm mô-men xoắn). Đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp với lẫy chuyển số. Được biết, ban lãnh đạo Nissan đang nghiên cứu bổ sung thêm 1 phiên bản sử dụng động cơ hybrid cho xe, tương tự như mẫu xe Captur của "người anh em" Renault. Bên cạnh đó, phiên bản máy dầu sẽ hoàn toàn bị khai tử khỏi mẫu xe Juke. Tại Mỹ, Nissan không bán ra mẫu xe Juke mà thay vào đó là mẫu xe mang tên Kicks với ngoại hình khá đồng điệu. Do đó, nhiều khả năng phiên bản Juke 2020 mới cũng sẽ không được giới thiệu và bán ra tại thị trường màu mỡ này. Video: Xem crossover Nissan Juke 2020.

