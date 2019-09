“Soi” SUV cỡ nhỏ Nissan Juke 2020 vừa ra mắt

10 năm sau khi thế hệ Juke đầu tiên đã "gây sốc" Thế giới xe bởi thiết kế độc đáo của mình, dòng xe này đã chính thức bước sang đời thứ 2. Được hứa hẹn sẽ vượt trội hơn phiên bản cũ về mọi mặt, Nissan Juke 2020 mới vẫn có kiểu dáng khác biệt so với các mẫu crossover cỡ nhỏ trên thị trường, nhưng đã dựa trên cơ sở nền tảng chassis CMF-B mới nhất của liên minh Renault-Nissan với nhiều ưu điểm vượt trội. Với việc sử dụng chassis CMF-B, Juke 2020 đã có kích thước lớn hơn đời cũ với chiều dài 4.210mm, rộng 1.595mm và cao 1.800mm. Vẫn giữ lại "phom" đặc trưng của dòng Juke, nhưng đời xe thứ 2 đã sở hữu kiểu dáng năng động hơn nhờ các tỷ lệ thân xe hài hoà, phần mui cùng cột C màu đen như "nổi" trên thân và các đường nét nổi đậm. Điểm nổi bật nhất của Nissan Juke thế hệ mới đó là phần đầu xe. Trong đó lưới tản nhiệt với thanh nẹp chrome to bản "V-Motion" đặc trưng của Nissan được nối liền với các đèn LED định vị, tạo hình dáng cụm ca-lăng tương tự như chiếc Nissan Livina thế hệ mới. Bên dưới các đèn này là cặp đèn pha hình tròn tương tự thế hệ đầu tiên, nhưng đã có choá bên trong hình chữ Y độc đáo. ở phía sau, Juke cũng gây ấn tượng bởi cụm đèn hậu mới gọn gàng hơn với các dải LED hình boomerang và cửa sau nổi khối. Hướng tới các khách hàng cá tính, Nissan đưa ra cho Juke bảng màu với 11 màu sơn khác nhau, trong đó có màu đỏ đặc biệt Fuji Sunset như các bạn đang thấy trong bài viết này. Ngoài ra hãng còn đưa ra một loạt các tuỳ chọn cá nhân hoá khác với những chi tiết như mâm, cản trước sau và dè bên. Theo Nissan, hãng đã có thể nới khoảng đầu gối dành cho người ngồi hàng ghế sau thêm 58mm, cùng với khoảng trần 11m. Trong khi đó, thể tích khoang hành lý của Juke 2020 đã tăng thêm 20%, nay đạt 422l. Không còn vẻ ngoài cục mịch như thế hệ đầu tiên, nội thất của Juke mới đã thanh thoát và năng động hơn với bảng táp-lô thoáng tích hợp màn hình hệ thống giải trí đặt thẳng, vô-lăng thể thao vát đáy phẳng và bảng điều khiển trung tâm chỉ còn vài cụm nút bấm điều hoà. Nhân nói về hệ thống giải trí, Juke được trang bị phiên bản mới nhất của hệ thống NissanConnect với màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp không chỉ các kết nối smartphone như Apple Carplay hay Android Auto mà còn cả trợ lý ảo nhận dạng giọng nói Google Assistant. Thêm tiền, chủ xe sẽ có hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp Bose Personal Plus. Một chủ đề nổi bật khác trên Juke thế hệ mới đó là sự sang trọng.



Về mặt công nghệ, Nissan tuyên bố Juke là chiếc xe có tính kết nối cao nhất của hãng từ trước tới nay. Nó cũng có sẵn gói các hệ thống hỗ trợ người lái Nissan Intelligent Mobility với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, nhận biết người đi bộ hay xe đạp, đọc biển báo trên đường, tự động giữ làn, cảnh báo có vật thể băng qua phiá sau đuôi xe khi lùi và quan sát điểm mù.



Nhưng dù có cố quảng cáo Juke với vai trò là một chiếc crossover thể thao, động cơ của chiếc xe sẽ không thoả mãn được những người ưa tốc độ. Khi được bán ra, Juke sẽ chỉ có một phiên bản động cơ duy nhất là xăng 1.0l 3 xi-lanh tăng áp DIG-T với công suất 115 mã lực. ĐỘng cơ này được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp với lẫy chuyển số trên vô-lăng. Giống như thế hệ cũ, Nissan sản xuất Juke mới ở nhà máy Sunderland, Anh Quốc để bắt đầu giao xe cho khách hàng châu Âu từ tháng 11 này.

Video: Chi tiết SUV cỡ nhỏ Nissan Juke 2020 thế hệ mới.





