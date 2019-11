Xe tự lái Uber gây ra hàng loạt vụ tai nạn

Tuy nhiên theo CNBC, các cuộc thử nghiệm xe tự lái Uber đã là tác nhân của khá nhiều vụ va chạm, đặc biệt là trước vụ việc đáng tiếc tại Arizona. Cụ thể, mới đây vào ngày 5/11, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) đã lên tiếng khẳng định Công nghệ này của Uber đã trực tiếp gây nên 37 vụ va chạm trong vòng 18 tháng trước vụ tai nạn chết người vào tháng 3 năm 2018.

Tháng 3/2018, Uber đã làm dậy sóng dư luận khi chiếc Volco XC90 với trang bị công nghệ tự lái đâm thiệt mạng một người đi bộ 49 tuổi tại Arizona, Mỹ.

Cụ thể, trong khoảng thời gian tháng 9/2016 tới tháng 3/2018, Uỷ ban đã ghi nhận 37 vụ va chạm của phương tiện Uber trong khi được vận hành ở chế độ tự lái, trong đó có tới 33 vụ liên quan tới các phương tiện khác. Trong 1 trường hợp, chiếc xe thử nghiệm đã đâm cong dải phân cách với làn xe đạp. Trong lần khác, chiếc Uber tự lái thử nghiệm đã đâm vào 1 chiếc xe đang đỗ sau khi cố gắng tránh 1 chiếc xe ở làn đường kế bên. Ở 1 diễn biến khác, NTSB sẽ tiến hành phiên điều trần về vụ va chạm vào ngày 19/11.

Về vụ tai nạn gây thiệt mạng tại Arizona, Luật sư quận Yavapai tuyên bố rằng không có cơ sở để khởi tố hình sự đối với Uber. Văn phòng Luật sư đã kiểm tra vụ việc theo yêu cầu của Quận Maricopa, nơi xảy ra vụ tai nạn, nhưng chưa lên tiếng giải thích lý do đằng sau quyết định của họ.

Các công tố viên cho biết đã bắt giữ tài xế dự phòng phía sau tay lái của chiếc ôtô tự lái - Rafaela Vasquez và chuyển đến cảnh sát Tempe để điều tra bổ sung. Văn phòng luật sư quận Yavapai cũng đã tìm kiếm thêm phân tích của chuyên gia về video ghi hình vụ tai nạn để xác định rõ tình huống hành xử của Vasquez.