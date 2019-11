Siêu xe Audi R8 2020 dẫn động cầu sau từ 3,8 tỷ đồng

Thực tế, Audi R8 2020 mới phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu sau vốn không phải cái tên xa lạ với người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan mà một thời gian, phiên bản này không còn được sản xuất. Cho tới phiên bản 2020, Audi đã quyết định đưa trở lại danh mục sản phẩm phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu sau cho mẫu siêu xe R8. Ngoài ra, với lần trở lại này, R8 phiên bản hệ dẫn động cầu sau sẽ có tên gọi chính thức là R8 RWD thay vì RWS như trước đây và xe sẽ được sản xuất thương mại hàng loạt. Về tổng thể, siêu xe Audi R8 RWD sẽ không có sự khác biệt quá nhiều so với các phiên bản khác của dòng xe này. Điểm thay đổi dễ nhận ra chỉ là một số chi tiết nhỏ đã được làm mới như bộ radar phía trước, cản dưới, hốc hút gió và lưới tản nhiệt rộng hơn. Thêm vào đó, hệ thống ống xả trên bản RWD nay đã được thiết kế theo hình bầu dục cùng bộ khuếch tán thể thao càng gia tăng cái nhìn thể thao và cuốn hút cho xe. Audi R8 RWD 2020 được trang bị thêm 1 tuỳ chọn màu sơn xám Kemora. So với bản AWD, bản RWD nhẹ hơn tới 65 kg, ở mức 1.595 kg. Audi R8 RWD 2020 được nhà sản xuất tích hợp bộ mâm hợp kim 19 inch màu đen cùng tuỳ chọn nâng cấp lên 20 inch Bên trong khoang nội thất, Audi R8 RWD 2020 cũng giống như bao chiếc Audi R8 khác, xe vẫn sở hữu không gian cabin sang trọng và thể thao với ghế bọc da kết hợp da lộn cao cấp. Bên cạnh đó, logo RWD cũng được thêu trên táp-lô ghế phụ. "Trái tim" của Audi R8 RWD 2020 là khối động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên với sức mạnh đầu ra đạt 532 mã lực và 540 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số S-Tronic 7 cấp. Từ đó, siêu phẩm sử dụng hệ dẫn động cầu sau này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Đó là thông số kỹ thuật của bản Coupe, đối với bản Spyder sẽ tương tự như vậy nhưng có thời gian tăng tốc chậm hơn 0,1 giây và vận tốc tối đa chỉ 318 km/h.Giá xe Audi R8 2020 bán ra tại thị trường châu Âu từ 144.000 Euro (khoảng 3,8 tỷ đồng) và 157.000 Euro (khoảng 4,2 tỷ đồng). R8 2020 dẫn động cầu sau cũng sẽ chính thức lên kệ từ đầu năm tới. Video: Soi chi tiết siêu xe Audi R8 2020.

