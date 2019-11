Aston Martin DBS GT Zagato và DB4 GT Zagato hơn 9 triệu USD

Về ngoại hình, cả hai mẫu xe sở hữu thiết kế đặc trưng, pha trộn giữa thiết kế của siêu xe Aston Martin và Zagato, giữa quá khứ và hiện tại. Những nét đặc trưng của Zagato như lưới tản nhiệt to bản, phần nóc xe bong bóng kép kéo dài cùng những đường gân trên nắp ca-pô đều được thể hiện lên chiếc DBS Superleggera. Xe sở hữu màu sơn đặc biệt Supernova Red, giống với DB4 GT. Aston Martin DBS GT Zagato mới sẽ có những chi tiết hoàn thiện bằng sợi carbon vô cùng đặc biệt, như lưới tản nhiệt trước. Phần lưới này được tạo thành từ 108 mảnh carbon dạng kim cương, có khả năng đóng lại khi xe dừng và mở ra để làm mát động cơ khi xe di chuyển. Không chỉ sử dụng vật liệu sợi carbon có thiết kế đặc biệt, chiếc xe này còn được được mạ vàng ở một số chi tiết như logo bằng vàng 18 carat, hai bên hông được mạ vàng, tương tự với bánh xe,… Nội thất bên trong cũng được hoàn thiện với nhiều chi tiết mạ vàng, giống với bên ngoài. Nếu thấy vàng sẽ không hợp với chiếc xe của mình, khách hàng có thể lựa chọn sợi carbon nhuộm hoặc nhôm thay thế. Bên cạnh đó, bộ phận Q cũng sẽ cung cấp gói tùy chọn tinh chinh những chi tiết trở nên độc nhất theo ý muốn của từng chủ nhân. Khoang cabin bên trong được bọc da, da lộn Alcantara màu đỏ (Spicy Red) để hòa hợp hơn vói ngoại thất. Các chi tiết vàng bên trong đều được sử dụng công nghệ in 3D lần đầu được áp dụng trên một chiếc xe thương mại với chất liệu là vàng lắng dọng hơi vật lý (PVD – Physical Vapour Deposition). Việc hoàn thiện này đòi hỏi gần 100 giờ thời gian in với sự đánh bóng và xử lý hậu kỳ bổ sung của các chuyên gia của công ty để có được lớp hoàn thiện sáng bóng hoàn hảo. Giá bản Aston Martin DBS GT Zagato và DB4 GT Zagato cả cặp sẽ ở mức 6 triệu Bảng Anh (tương đương 7,39 triệu USD) và chỉ được sản xuất giới hạn 19 cặp. Bên dưới nắp ca-pô kéo dài phía trước, DBS GT Zagato vẫn được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 5,2 lít như trên DBS Superleggera. Tuy nhiên, ở phiên bản đặc biệt này, động cơ V12 đã được nâng cấp nhẹ với công suất cực đại đạt 760 mã lực. “Sự sang trọng, đẳng cấp và tinh khiết trong phong cách của Aston Martin luôn pha trộn hoàn hảo với ngôn ngữ thiết kế hợp lý của riêng chúng tôi”, ông Andrea Zagato, Giám đốc điều hành của Design House cho biết. “Giới thiệu về thế giới là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai, được củng cố bởi tầm nhìn chung cho cách tiếp cận sáng tạo đối với các bộ sưu tập, gần đây được ghép nối theo cặp và sinh đôi với mục tiêu đạt được các tiêu chuẩn độc quyền mới trên thế giới”. Video: Ra mắt Aston Martin DBS GT Zagato và DB4 GT Zagato.

