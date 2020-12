Xe "Tàu" Chery Tiggo 7 Pro có cửa đấu Toyota Corolla Cross?

Hãng xe Chery của Trung Quốc hiện đang phân phối 4 mẫu crossover tại thị trường Philippines. Tuy nhiên, thương hiệu này vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tung ra mẫu xe mới mang tên Tiggo 7 Pro. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hãng Chery đã ra mắt Tiggo 7 Pro tại thị trường Philippines qua một sự kiện trực tuyến. Tại thị trường này, Chevry Tiggo 7 Pro sẽ được định vị giữa 2 mẫu crossover cùng thương hiệu khác là Tiggo 7 và Tiggo 8. Thuộc phân khúc crossover cỡ B, Chery Tiggo 7 Pro 2021 mới sở hữu chiều dài 4.470 mm, rộng 1.837 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Với kích thước này, Chery Tiggo 7 Pro sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V tại thị trường Philippines. Bên ngoài, Tiggo 7 Pro được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Chery. Do đó, trên xe xuất hiện những đường nét thiết kế sắc sảo và góc cạnh. Trên đầu xe, mẫu crossover Trung Quốc này sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn có tên Sunshine Galaxy với mắt lưới hình kim cương. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Matrix LED thanh mảnh, sáng gấp 2,7 lần so với loại Halogen thông thường. Bên dưới là đèn LED định vị ban ngày được thiết kế 2 tầng và nằm ngang. Ngoài ra, trên đầu xe còn có nẹp mạ crôm bao quanh hốc gió trung tâm, kéo dài sang 2 bên. Bên sườn, Chery Tiggo 7 Pro được trang bị đường vai xe sắc sảo, các cột màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng và bộ vành hợp kim 18 inch. Đường chân kính của mẫu xe này được mạ crôm và có thiết kế góc cạnh ở sau cột C. Đằng sau Chery Tiggo 7 Pro xuất hiện cụm đèn hậu LED có vỏ màu tối, nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa, tích hợp logo của nhà sản xuất. Thêm vào đó là cửa cốp rộng, nẹp mạ crôm nằm bên dưới đèn phản quang và 2 đầu ống xả giả mạ crôm trên cản sau. Tương tự phần lớn các mẫu crossover của Chery, Tiggo 7 Pro cũng được trang bị khu vực lắp biển số trên cản sau thay vì trên cửa cốp. Bước vào bên trong Chery Tiggo 7 Pro, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Land Rover. Điều đó được thể hiện qua thiết kế màn hình của mẫu xe này. Cụ thể, Chery Tiggo 7 Pro được trang bị màn hình LCD trong bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng. Bên phải là màn hình thông tin giải trí với kích thước 10,25 inch, cảm ứng điện dung, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới màn hình này, ở cụm điều khiển trung tâm, là màn hình của hệ thống điều hòa, đi kèm 2 núm xoay cơ học. Cách bố trí màn hình giống xe Land Rover của Chery Tiggo 7 Pro cũng không phải là ngẫu nhiên. Hiện Land Rover đang là đối tác của thương hiệu Chery tại thị trường Trung Quốc. Thêm vào đó là ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng gật gù, cần số điện tử, phanh đỗ xe điện tử, tính năng giữ phanh tạm thời tự động, cửa sổ trời toàn cảnh 1,1 m, sạc điện thoại thông minh không dây, đèn viền nội thất thay đổi màu sắc, điều hòa tự động với hệ thống lọc không khí, camera 360 độ và cảm biến đỗ xe trước/sau. Ngoài ra, mẫu crossover cỡ Trung Quốc này còn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ T1X. Đây là cơ sở gầm bệ được Chery phát triển với sự giúp đỡ của Land Rover. Nằm bên dưới động cơ của Chery Tiggo 7 Pro tại thị trường Philippines là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Như vậy, đây là mẫu xe có mô-men xoắn lớn nhất trong phân khúc crossover cỡ B tại thị trường Philippines hiện nay. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, giả lập 9 cấp số. Hiện giá xe Chery Tiggo 7 Pro tại thị trường Philippines vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe SUV cỡ nhỏ Chery Tiggo 7 Pro 2021 mới.

