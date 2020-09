Chery Tiggo 8 Plus, xe SUV 7 chỗ cơ bắp Trung Quốc lộ diện

Vào cuối tháng 9 này, Triển lãm Ô tô Bắc Kinh sẽ chính thức được khai mạc sau khi phải tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Do vậy, trong những ngày gần đây, các thương hiệu sản xuất xe Trung Quốc đang dần hé lộ các mẫu xe mới mà mình sẽ chính thức ra mắt công chúng tại triển lãm. Minh chứng là mới đây, thương hiệu Chery đã phát hành các bức ảnh chính thức về Tiggo 8 Plus 2021 mới sắp ra mắt Mẫu xe SUV Chery Tiggo 8 Plus sẽ chính thức ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Nhìn trưc diện đầu xe Chery Tiggo 8 Plus, ta thấy nó có lưới tản nhiệt lớn, đèn pha LED cùng hốc gió phía dưới Cụ thể, các bức ảnh cho thấy một chiếc Chery Tiggo 8 Plus mang màu tím đẹp mắt, với cảnh nền mây trời bát ngát và thậm chí có bóng dáng một chiếc máy bay đằng xa. Điều này như muốn nói rằng Tiggo 8 Plus sẽ là một chiếc xe sang trọng, rộng rãi và tốc độ hơn xưa. Tiggo 8 Plus dài 4.722 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.745 mm, và trục cơ sở 2.710 mm. Nhìn tổng quan, Tiggo 8 Plus trông rất đẹp với lưới tản nhiệt hình bầu dục lớn và đèn pha LED sáng rực. Lớp khung crôm bao quanh cửa sổ xe mang tới một cảm giác đẳng cấp, và bộ la-zăng cũng là cỡ 19 inch tương đối lớn. Tiggo 8 Plus là một mẫu SUV cỡ lớn và có đầy đủ 7 chỗ. Theo nhà sản xuất, kích thước của xe là dài 4.722 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.745 mm, và trục cơ sở 2.710 mm. Nằm dưới nắp capô là một khối động cơ tăng áp dung tích 1.6 lít sản sinh 195 mã lực và 290 Nm mô-men xoắn cực đại, kết nối với một hộp số DCT 7 cấp. Đuôi xe cho thấy thiết kế chia nhiều tầng lớp, hai cụm đèn hậu lớn và hai đầu ống xảGiá xe Chery Tiggo 8 Plus chua công bố, nó sẽ chính thức hiện diện lần đầu trước công chúng tại Triển lãm Ô tô Bắc kinh 2020 diễn ra từ ngày 25/9. Khi đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn kỹ càng và nhiều thông tin chi tiết hơn về mẫu SUV bắt mắt này. Video: Xem trước SUV Chery Tiggo 8 Plus 2021 mới.

