Crossover cỡ nhỏ Chery Tiggo 3x Plus chỉ từ 168 triệu đồng

Trong tuần qua, mẫu crossover giá rẻ Chery Tiggo 3x Plus 2020 mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc. Về cơ bản, Tiggo 3x Plus là một biến bản mới của Tiggo 3x. Do vậy, Tiggo 3x Plus vẫn là một mẫu crossover nhỏ bé, nhưng nó có phần phong cách, bóng bẩy hơn để lôi cuốn người mua trẻ tuổi. Trực diện đầu xe giá rẻ Chery Tiggo 3x Plus cho thấy hai dải đèn LED rất mỏng ở trên. Cụ thể hơn, Chery Tiggo 3x Plus có một khuôn mặt mới, với lưới tản nhiệt lớn hơn hẳn và dải đèn LED rất mỏng. Ở phía sau, nó cũng nhận được một tấm cản va mới mẻ ở vị trí thấp hơn. Chery Tiggo 3x Plus có tấm cản va phía sau mới, tích hợp luôn 2 đầu ông pô giả Phía bên trong, Plus mang đến một màn hình cảm ứng mới, chi tiết trang trí chất lượng cao hơn, và một hệ thống điều hòa mới nữa. Tuy nhiên, có vẻ là phần nội thất không được thuyết phục như ngoại thất. Nó dường như hơi quá bừa, hơi quá rẻ tiền, và vẫn không hề có bảng đồng hồ kỹ thuật số, một chi tiết rất phổ biến ngày nay. Khối động cơ nằm dưới nắp capô vẫn là mẫu dung tích 1.5 lít với 116 mã lực và 146 Nm mô-men xoắn cực đại, phối hợp một hộp số CVT. Nhiêu đó là đủ đối với một chiếc xe mang kích thước khiêm tốn như Chery Tiggo 3x Plus với chiều dài 4.200 mm, rộng 1.760 mm, cao 1.570 mm, và trục cơ sở 2.555 mm. Cận cảnh cần số của Chery Tiggo 3x Plus Nhìn từ bên sườn, Chery Tiggo 3x Plus trông khá bắt mắt Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất là mức giá xe Chery Tiggo 3x Plus có mức khởi điểm rất mềm từ 49.900 nhân dân tệ và kết thúc ở 67.900 nhân dân tệ (tương đương 168 – 229 triệu đồng). Video: Chi tiết crossover cỡ nhỏ Chery Tiggo 3x Plus.

