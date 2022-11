Xe "Tàu" Chery OMODA 5 sắp bán tại Việt Nam, từ 699 triệu đồng?

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, mẫu xe Chery OMODA 5 của Trung Quốc đã bất ngờ được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Kể từ đó, tin đồn liên quan đến mẫu SUV cỡ B này tại Việt Nam liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, mãi đến nay mới có tin đồn về giá xe Chery OMODA 5. Theo tin đồn, Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 3 phiên bản với giá bán dao động từ 699 - 799 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy mẫu xe Trung Quốc này có giá bán khá cao nếu so với những đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos (649 - 749 triệu đồng), MG ZS (528 - 628 triệu đồng) và Hyundai Creta (640 - 740 triệu đồng). Tuy nhiên, Chery OMODA 5 vẫn rẻ hơn so với Honda HR-V (826 - 871 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (746 - 936 triệu đồng). Hiện nay, SUV cỡ B là phân khúc ô tô được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam với doanh số cộng dồn chỉ kém sedan hạng B. Do đó, không có gì lạ khi hãng xe Chery của Trung Quốc cũng muốn tham gia vào phân khúc này. Theo những thông tin trước đó, Chery sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam với thương hiệu con mới là OMODA. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu OMODA được bán tại Việt Nam chính là OMODA 5. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng Chery sẽ mở nhà máy lắp ráp ôtô tại Việt Nam. Nếu tin đồn này trở thành sự thật, các mẫu xe Chery nói chung và OMODA 5 nói riêng có thể sẽ có giá bán cạnh tranh hơn. Lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào năm ngoái, OMODA 5 hiện cũng chuẩn bị được bán tại một số thị trường Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Vào hồi tháng 10/2022 vừa qua, mẫu SUV cỡ B này đã được đưa đến trưng bày tại Thái Lan và Malaysia. So với một số đối thủ cùng phân khúc như bộ ba Kia Seltos, Hyundai Creta và Honda HR-V, Chery OMODA 5 có chiều dài cơ sở lớn hơn một chút, đạt 2.630 mm. Trong khi đó, những thông số kích thước còn lại của xe bao gồm chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.830 mm và chiều cao 1.588 mm.Ngoài ra, mẫu ô tô Trung Quốc này còn sở hữu thiết kế ngoại thất khá táo bạo với lưới tản nhiệt cỡ lớn và hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Thêm vào đó là thiết kế nóc dốc về phía sau, kính cửa sổ khá hẹp và bộ vành hợp kim 18 inch với 5 chấu kép sơn 2 màu tương phản. Đằng sau Chery OMODA 5 xuất hiện đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật nằm khá cao. Bên trong Chery OMODA 5 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại với ghế trước thể thao, tích hợp tựa đầu ghế, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm nối liền với nhau, đặt nổi trên mặt táp-lô hay cửa gió điều hòa trải dài. Bên cạnh đó là cụm điều khiển trung tâm cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước, vô lăng vát đáy thể thao, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Tin đồn cho biết, Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ có những trang bị nổi bật như sạc điện thoại thông minh không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama hay hệ thống đèn viền 64 màu. Đặc biệt, Chery OMODA 5 tại Việt Nam dự kiến còn có 6 túi khí, camera 360 độ và 14 tính năng an toàn chủ động ADAS. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe sẽ là 2 loại động cơ xăng. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo tin đồn, 2 bản thấp của Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ dùng động cơ 1.5T. Trong khi đó, bản cao cấp nhất dùng động cơ 1.6T. Cuối cùng là hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết đằng sau. Nếu giá bán như tin đồn là chính xác thì Chery OMODA 5 sẽ gặp một số trở ngại trên con đường chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Bù lại, xe có điểm cộng là trang bị tiện nghi và an toàn khá đầy đủ. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Chery OMODA 5 của Trung Quốc.

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, mẫu xe Chery OMODA 5 của Trung Quốc đã bất ngờ được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Kể từ đó, tin đồn liên quan đến mẫu SUV cỡ B này tại Việt Nam liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, mãi đến nay mới có tin đồn về giá xe Chery OMODA 5. Theo tin đồn, Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 3 phiên bản với giá bán dao động từ 699 - 799 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy mẫu xe Trung Quốc này có giá bán khá cao nếu so với những đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos (649 - 749 triệu đồng), MG ZS (528 - 628 triệu đồng) và Hyundai Creta (640 - 740 triệu đồng). Tuy nhiên, Chery OMODA 5 vẫn rẻ hơn so với Honda HR-V (826 - 871 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (746 - 936 triệu đồng). Hiện nay, SUV cỡ B là phân khúc ô tô được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam với doanh số cộng dồn chỉ kém sedan hạng B. Do đó, không có gì lạ khi hãng xe Chery của Trung Quốc cũng muốn tham gia vào phân khúc này. Theo những thông tin trước đó, Chery sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam với thương hiệu con mới là OMODA. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu OMODA được bán tại Việt Nam chính là OMODA 5. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng Chery sẽ mở nhà máy lắp ráp ôtô tại Việt Nam. Nếu tin đồn này trở thành sự thật, các mẫu xe Chery nói chung và OMODA 5 nói riêng có thể sẽ có giá bán cạnh tranh hơn. Lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào năm ngoái, OMODA 5 hiện cũng chuẩn bị được bán tại một số thị trường Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Vào hồi tháng 10/2022 vừa qua, mẫu SUV cỡ B này đã được đưa đến trưng bày tại Thái Lan và Malaysia. So với một số đối thủ cùng phân khúc như bộ ba Kia Seltos, Hyundai Creta và Honda HR-V, Chery OMODA 5 có chiều dài cơ sở lớn hơn một chút, đạt 2.630 mm. Trong khi đó, những thông số kích thước còn lại của xe bao gồm chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.830 mm và chiều cao 1.588 mm.Ngoài ra, mẫu ô tô Trung Quốc này còn sở hữu thiết kế ngoại thất khá táo bạo với lưới tản nhiệt cỡ lớn và hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Thêm vào đó là thiết kế nóc dốc về phía sau, kính cửa sổ khá hẹp và bộ vành hợp kim 18 inch với 5 chấu kép sơn 2 màu tương phản. Đằng sau Chery OMODA 5 xuất hiện đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật nằm khá cao. Bên trong Chery OMODA 5 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại với ghế trước thể thao, tích hợp tựa đầu ghế, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm nối liền với nhau, đặt nổi trên mặt táp-lô hay cửa gió điều hòa trải dài. Bên cạnh đó là cụm điều khiển trung tâm cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước, vô lăng vát đáy thể thao, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Tin đồn cho biết, Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ có những trang bị nổi bật như sạc điện thoại thông minh không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama hay hệ thống đèn viền 64 màu. Đặc biệt, Chery OMODA 5 tại Việt Nam dự kiến còn có 6 túi khí, camera 360 độ và 14 tính năng an toàn chủ động ADAS. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe sẽ là 2 loại động cơ xăng. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo tin đồn, 2 bản thấp của Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ dùng động cơ 1.5T. Trong khi đó, bản cao cấp nhất dùng động cơ 1.6T. Cuối cùng là hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết đằng sau. Nếu giá bán như tin đồn là chính xác thì Chery OMODA 5 sẽ gặp một số trở ngại trên con đường chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Bù lại, xe có điểm cộng là trang bị tiện nghi và an toàn khá đầy đủ. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Chery OMODA 5 của Trung Quốc.