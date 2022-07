Chery Omoda 5 chỉ từ 325 triệu đồng sắp "trình làng" tại Việt Nam

Chery Omoda 5 giá rẻ là mẫu xe hoàn toàn mới, đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào năm ngoái. Mãi đến hôm 12/7/2022 vừa qua, mẫu xe này mới chính thức được bày bán ở thị trường nội địa. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, giá xe Chery Omoda 5 dao động từ 929.000 - 126.900 Nhân dân tệ (khoảng 325 - 444 triệu đồng). Được định vị trong phân khúc SUV hạng B, Chery Omoda 5 sở hữu chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.588 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Như vậy, so với những đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V, Kia Seltos hay Hyundai Creta, mẫu xe Trung Quốc này có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một chút. Là mẫu xe đầu tiên được phát triển dưới chiến lược Chery 4.0 mới, Omoda 5 nhắm đến những đối tượng khách hàng thuộc Gen Z, sinh sau năm 1995. Do đó, mẫu xe này cũng mang trên mình thiết kế ngoại thất trẻ trung và đậm chất thể thao. Được áp dụng triết lý thiết kế "Art in Motion" mới, mẫu xe SUV Chery Omoda 5 sở hữu lưới tản nhiệt tràn viền cỡ lớn và hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe. Dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế thanh mảnh và nằm phía trên, sát với nắp ca-pô. Trong khi đó, cụm đèn pha LED nằm dọc được đặt bên dưới, ở hai góc đầu xe. Chưa hết, Chery Omoda 5 còn được trang bị nóc dốc về phía sau, theo phong cách của xe coupe. Thêm vào đó là kính cửa sổ khá hẹp và bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép sơn màu đen, tạo hình ngôi sao. Phía sau, Chery Omoda 5 được thiết kế theo phong cách giống xe Toyota và Lexus. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp cánh gió mui, cánh gió sau tích hợp vào cụm đèn hậu và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật nằm khá cao. Đó là chưa kể đến cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe, tích hợp tem chữ nổi "Chery". Đặc biệt, Chery Omoda 5 còn có những điểm nhấn sơn màu khác biệt với thân xe như nẹp trong hốc gió trung tâm, vành la-zăng, nẹp trên cửa, cột A, nóc xe và ốp gương ngoại thất. Sự kết hợp màu sắc này mang đến vẻ cá tính, hứa hẹn sẽ thu hút khách hàng trẻ, cho mẫu SUV hạng B. Bên trong Chery Omoda 5 là không gian nội thất hiện đại và tạo cảm giác công nghệ cao. Mẫu xe này được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da với thiết kế vát đáy thể thao, 2 màn hình có kích thước 12,3 inch nối liền nhau, hệ thống âm thanh Sony, hệ thống đèn viền LED 64 màu và tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Ngay cả bản tiêu chuẩn của xe cũng được trang bị 2 màn hình 10,25 inch. Thêm vào đó là ghế thể thao với thiết kế ôm lấy thân người ngồi và cụm điều khiển trung tâm đặt cao. Không chỉ tiện nghi, mẫu SUV hạng B này còn an toàn với các tính năng chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, camera 360 độ, hệ thống phát hiện, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo chệch làn đường, ngăn chệch làn đường và giữ làn đường khẩn cấp. Tại thị trường Trung Quốc, Chery Omoda 5 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực, kết hợp với hộp số CVT giả lập 9 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực và đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Ngoài ra, xe còn có hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết đằng sau. Sau Trung Quốc, Chery Omoda 5 sẽ được bán ở nhiều thị trường khác trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Dự kiến, mẫu SUV hạng B này sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay Video: Chi tiết xe Trung Quốc Chery Omoda 5 sắp bán tại Việt Nam.

