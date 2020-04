Xế sang "hàng độc" Hofele HE Cabriolet độ từ Mercedes-AMG E53

Đầu tháng 3 năm nay, hãng độ Hofele dự kiến cho giới thiệu một tác phẩm mới tại triển lãm Geneva Motor Show 2020. Tuy nhiên do đại dịch Covid-19 mà mọi thứ thay đổi, buộc nhà độ này phải cho ra mắt chiếc Mercedes-AMG E53 Cabriolet độ Bespoke bằng cách đưa thông tin online đến công chúng. Được mang tên gọi “Hofele HE Cabriolet”, chiếc xe sang Mercedes-AMG E53 Cabriolet này có màu sơn xanh dương ánh kim Royal Peacock Blue, cản trước được tái thiết kế, lưới tản nhiệt thay bằng loại nan dọc tương tự như trên những xe AMG cao cấp nhất và các khe gió hông được ốp viền chrome. Logo ngôi sao 3 cánh của Mercedes cũng được thay bằng logo Hofele. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 21 inch với các nan được thiết kế dạng cánh quạt có màu bạc, đồng nhất với những chi tiết mạ chrome xuất hiện khắp thân xe. Ở phía sau là cặp ống xả kép hình tròn được bố trí đối xứng, cùng bộ khuếch tán khí màu đen bóng. Bên trong nội thất, nhà độ Hofele chọn loại da bọc Nappa đặc biệt mang tên ‘Magnolia’ với màu kem sáng để trang bị cho chiếc HE Cabriolet. Cùng với đó là sắc xanh Royal Blue xuất hiện ở nhiều thành phần như vô-lăng, viền ghế, phía trên của táp-lô và các cánh cửa… Thảm sàn thay bằng loại cao cấp hơn làm từ lông cừu. Hofele không chỉnh sửa gì về phần cơ cấu truyền động của xe. Do dựa trên nguyên bản Mercedes-AMG E53 Cabriolet nên chiếc HE Cabriolet này vẫn vận hành bằng khối động cơ I6 3.0L tăng áp kép, có khả năng sản sinh công suất 435 mã lực (320 kW) nhờ đạt mô men xoắn cực đại 520 Nm. Với sự hỗ trợ từ động cơ điện 48V EQ Boost giúp tăng công suất thêm 22 mã lực và mô men xoắn thêm 250 Nm, chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h được giới hạn điện tử. Hofele chỉ tạo ra đúng 1 chiếc HE Cabriolet duy nhất và không công khai giá bán, chỉ tiết lộ cho những khách hàng thực sự quan tâm. Tại Đức, giá xe Mercedes-AMG E53 Cabriolet đã là hơn 88.000 euro (2,2 tỷ đồng) nên chắc chắn HE Cabriolet sẽ đắt hơn mức này rấ nhiều. Video: Hofele HE Cabriolet độ từ Mercedes-AMG E53.

