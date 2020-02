Xe sang BMW 320i sau 11 năm bán chỉ 470 triệu ở Sài Gòn

Theo thông tin rao bán, chiếc xe sang BMW 320i này được bác chủ xe mua được khoảng 1 năm. Xe thuộc phiên bản 320i LCI nâng cấp facelift cuối đời E90 (2004 - 2013). Hiện tại, xe đã lăn bánh được hơn 90.000 km. Ngoại thất chiếc BMW 320i đời 2009 này không còn nguyên bản, khi chủ nhân đã nâng cấp theo phong cách M3 gồm: bodykits M3, mâm 19 inch đồ chơi,... nhờ đó ngoại thất của xe đẹp hơn nhiều so với các mẫu xe cùng đời. Trong khi đó, nội thất xe được nâng cấp pedal và vô lăng M Sport, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), camera lùi và kính hậu tự gật khi lùi, có cruise control,… Nội thất chiếc xe sang hơn 10 năm tuổi được chủ xe chăm chút khá kỹ lưởng với ghế ngồi, bản táp-lô và toàn bộ khoang nội thất được vệ sinh khá sạch sẽ BMW 320i LCI 2009 sử dụng động cơ 4cyl 2.0L hút khí tự nhiên (máy N43) cho công suất tối đa 170 mã lực tại 4.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210Nm tại 4.250 vòng /phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Theo nhà sản xuất công bố, 320i LCI có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h 8,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 228 km/h. Trước khi được rao bán, xe vừa trải qua một đợt đại tu động cơ như thay 4 piston, ron máy, làm đầu quy-lát, thay thay bơm nước, cao su chân máy, lốc lạnh,… với chi phí khoảng 86 triệu đồng. Đây chính là lý do những chiếc xe Đức đường mất giá rất nhanh sau một khoảng thời gian sử dụng 5 – 10 năm, vì người dùng thường phải chi trả thêm một khoảng tiền cho việc đại tu/ bảo dưỡng lớn cho xe để giúp nó hoạt động một cách yên tâm, ổn định và không bị “nằm đường”. Như vậy, người mua sẽ yên tâm hơn khi sử dụng, nếu có phát sinh sửa chữa thêm thì chi phí chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Phần “mặt tiền” đẹp hơn nguyên bản với cản trước M Sport. Tổng thể chiếc xe đẹp sau hơn 10 năm. BMW 3 Series E90 LCI được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn như: phanh ABS, kiểm soát phanh chủ động (DBC), ổn định thân xe (DSC), kiểm soát lực kéo (DTC) và 6 túi khí,... Tại thời điểm năm 2009, giá xe BMW 320i LCI “đập hộp” khoảng 60.000 USD. Sau hơn 10 năm, người mua có thể sở hữu với số tiền mua xe chỉ ngang một chiếc Kia Morning, đây là một gợi ý dành cho những người muốn trải nghiệm xe Đức với số tiền vừa phải. Nếu có nhu cầu mua ôtô với số tiền khoảng 400 triệu đồng, các bác có sẵn sàng “hỏi cưới” chiếc BMW 3 Series đời 2009 này không hay lựa chọn an toàn ở các mẫu xe hạng A giá rẻ? Hãy để lại bình luận bên dưới. Video: Chi tiết BMW 320i LCI 2009 chỉ hơn 400 triệu đồng.

