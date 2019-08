BMW 320i giảm 275 triệu tại Việt Nam - rẻ nhất phân khúc

Cụ thể mẫu xe BMW 320i giảm giá tới 275 triệu đồng tại Việt Nam trong tháng 8/2018 này. Cụ thể, phiên bản 320 tiêu chuẩn (320i Standard) có giá bán 1,619 tỷ đồng được giảm còn 1,355 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phiên bản xe sang BMW 3 Series options cao hơn (320i High) được giảm hiện chỉ còn 1,414 tỷ đồng từ giá bán 1,689 tỷ đồng trước đó. Nhìn chung, mức giá giao động sau khi giảm từ 1,3 – 1,4 tỷ đồng của F30 dễ dàng tiếp cận hơn so với ‘’người tiền nhiệm’’ G20 đang giá bán lên đến 2,379 tỷ đồng đối với phiên bản 330i M Sport do Thaco BMW đưa về. Mức giá sau giảm chỉ còn 1,355 tỷ đồng cho phiên bản BMW 320i (F30) tiêu chuẩn nhập Đức đã rẻ hơn 140 triệu đồng so với Mercedes-Benz C200 (W205 facelift) mới nhất đang có giá phân phối chính hãng 1,499 tỷ đồng. Có thể khẳng định, BMW 320i (F30) đang có giá bán rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung được phân phối chính hãng tại Việt Nam. BMW 320i (F30) sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L (1.998cc) tăng áp cổng nạp kép công nghệ BMW TwinPower cho công suất tối đa 184 mã lực tại vòng tua máy từ 5.000 – 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 290Nm đạt được từ vòng tua máy 1.350 – 4.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nội thất BMW 320i được thiết kế sang trọng và tinh tế, màn hình hiển thị kích thước 6,5 inch, đầu CD, kết nối Bluetooth, radio HD, hệ thống âm thanh 09 loa,... Ghế lái chỉnh điện 8 hướng + nhớ 2 vị trí, trong khi ghế phụ được chỉnh điện. Đây là một cơ hội sở hữu BMW 3 Series giá rẻ, chính hãng cho khách hàng Việt tại thời điểm này - đặc biệt mức giá tốt hơn trước rất nhiều. Video: Chi tiết xe BMW 320i 2019 tại Việt Nam.

