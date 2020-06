Xe sang Audi Q5 lăn bánh 9 năm, bán 680 triệu ở Hà Nội

Chiếc xe SUV hạng sang Audi Q5 được rao bán tại sàn xe cũ Hà Nội trong bài viết này thuộc phiên bản sản xuất năm 2011. Sau khoảng 9 năm sử dụng, dù còn khá mới nhưng nó chỉ có mức chào giá 680 triệu đồng và người mua chưa mặc cả hay thêm bớt nếu có nhu cầu. Giá xe Audi Q5 2011 khi mới ra mắt bán ra khoảng 2 tỷ đồng, cộng thêm tiền đăng kí và ra biển, giá trị của xe chắc chắn lớn hơn con số 2,2 tỷ đồng. Đây là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLK và BMW X3 thời điểm đó. Audi Q5 được ra mắt lần đầu vào năm 2008 với sứ mệnh tiếp nối sự thành công của đàn anh Q7. Về mặt thiết kế Audi Q5 đời 2011 sở hữu chiều dài tổng thể 4.630 mm, chiều rộng 1.880 mm và chiều cao 1.650 mm. Phần đầu nổi bật với dải đèn LED định vị đi cùng hệ thống chiếu sáng Xenon Plus. Lưới tản nhiệt thiết kế hình thang, viền ốp kim loại mạ chrome, chính giữa là logo 4 vòng tròn của Audi. Mâm xe là loại 5 chấu đơn kích thước 18 inch. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED thiết kế sắc sảo. Hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên. Logo 4 vòng tròn c ủa thương hiệu xe sang Audi tiếp tục xuất hiện tại chính giữa đuôi xe. Bên trong nội thất xe được thiết kế tập trung chủ yếu về phía người lái. Vô-lăng là loại 4 chấu quen thuộc trên nhiều mẫu xe của Audi. Tại đây cũng được tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Màn hình thông tin phía sau vô-lăng là 2 đồng hồ nhỏ, 2 đồng hồ to dạng Analog và 1 màn hình LCD hiển thị điện tử chính giữa. Trung tâm bảng điều khiển của Audi Q5 là màn hình giải trí cỡ vừa điều chỉnh thông qua hệ thống MMI đặt cạnh cần số. Phía đối diện ghế phụ được ốp tấm gỗ trang trí gắn dòng chữ Quattro nổi bật. Cần số được bọc da, phanh tay là loại điện tử. Khởi động chìa khoá dạng cơ. Ghế ngồi bọc da cao cấp màu da bò, hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ 2 vị trí. Ở phía sau, Audi Q5 2011 có thiết kế 3 chỗ ngồi. Vị trí giữa tích hợp bệ tỳ tay và 2 khay để cốc. Cửa gió điều hoà riêng biệt. Phía trên còn có sự xuất hiện của cửa sổ trời toàn cảnh. Xe sử dụng khối động cơ 2.0L, công nghệ FSI cho công suất tối đa 211 mã lực tại 4.300 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.500 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 7 cấp ly hợp kép S Tronic, hệ dẫn động 4 bánh Quattro và khóa vi sai điện tử EDL. Hệ thống an toàn của Q5 gồm có: hệ thống hổ trợ lùi, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống hiển thị màu hổ trợ thông tin cho người lái, bộ sơ cấp cứu và tam giác cảnh báo, bánh xe dự phòng. Hệ thống 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực điện tử (EBD), hệ thống phanh tăng cường… Thế hệ mới nhất của Audi Q5 hiện tại cũng đã có mặt tại Việt Nam thông qua đơn vị chính hãng. Giá bán của mẫu SUV 5 chỗ hạng sang này tại Việt Nam nằm trong khoảng hơn 2,5 tỷ đồng. Mức giá này tương đương với các đối thủ khác tại Việt Nam hiện nay như BMW X3, Mercedes-Benz GLC hay Volvo XC60... Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Audi Q5 thế hệ mới nhất.

