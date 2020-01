Audi Q5 TFSI e quattro thế hệ mới từ 1,23 tỷ đồng

Trái với chiếc sedan full-size hạng sang A8 TFSI e quattro, mẫu CUV cỡ nhỏ Audi Q5 TFSI 2020 mới chỉ sở hữu 4 thay vì 6 xi-lanh. Động cơ 2.0 lít này được kết nối với hộp số DCT 7 cấp độ và một động cơ điện, đưa tổng công suất cực đại lên mức 362 mã lực. Và với lượng mô-men xoắn ở mức hơn 500 Nm, Q5 TFSI e quattro sở hữu khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 5 giây. Giống như tên gọi, xe được sử dụng hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. Đặc biệt, hệ thống Ultra Quattro mang tới nhiều điểm vượt trội đáng chú ý khi so sánh với hệ truyền động Quattro truyền thống. Cụ thể, bộ ly hợp kép cho phép tách rời hệ vi sai cầu sau trong trường hợp xe không cần sử dụng tới cả 4 bánh. Hệ dẫn động Ultra Quattro do đó mang tới hiệu năng vượt trội cho nhà sản xuất ôtô nước Đức. Về hệ thống điện, một phần pin lithium-ion mang công suất 14,1 Kwh được sử dụng tương tự như trên chiếc sedan A8. Tuy sở hữu mức điện áp thấp hơn với 381 volt, mẫu xe CUV Audi Q5 mới vẫn có có thể di chuyển khoảng 35,5 km bằng năng lượng điện. Tuy nhiên, bạn không nên kỳ vọng quá nhiều vào con số trên khi di chuyển trong điều kiện lạnh giá hoặc khi “lạm dụng” hệ thống điều hòa. Quay trở lại với Q5 TFSI e quattro, Audi ngoài ra còn cung ứng ra thị trường thêm 2 phiên bản là Premium Plus và Prestige. Mức giá xe Audi Q5 TFSI e quattro tương ứng là 56.600 USD (1,31 tỷ đồng) và 60.350 USD (gần 1,4 tỷ đồng), chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra rằng liệu Audi có trang bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một chiếc xe sang để di chuyển hàng ngày theo như tiêu chuẩn? Về chi tiết, bản tiêu chuẩn Premium xuất hiện với phần bánh xe hợp kim kích thước 18-inch thiết kế hình tuabin, một nội thất với giao diện Audi smartphone tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống cảm biến tiêu chuẩn của Audi, hỗ trợ khi di chuyển trong thành phố, cũng như hệ thống MMI Radio và màn hình hiển thị thông tin – giải trí kích thước 7.0 inch. Tuy nhiên, trang bị còn thiếu trong danh sách này chính là cụm đồng hồ kỹ thuật số kiểu buồng lái ảo kích thước 12,3 inch – là một trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Premium Plus. Cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất đi kèm với một loạt các trang bị “xịn sò” như Kiểm soát hành trình thích ứng hay màn hình hiển thị HUD. Video: Chi tiết Audi Q5 TFSI e quattro thế hệ mới.

