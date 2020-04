Xe ôtô xuống giá, lệ phí trước bạ giảm 50% “nhờ” COVID-19?

Ngoài việc đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước, Bộ Công Thương cũng kiến nghị phương án cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp và VAT với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước đến hết quý I/2021. Đây được xem là một trong những phương án nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giảm phí trước bạ kích cầu thị trường

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nêu rõ trong quý I/2020, sản lượng ôtô sản xuất trong nước ước đạt 56,2 nghìn chiếc, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 23 nghìn xe. Ngoài ra, trong quý I/2020, chỉ số tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ (trong đó có ôtô) tăng 122,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Công thương mới đây đã đề xuất giảm tới 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020.

Thời điểm hiện tại, hàng loạt các nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam đã dừng hoạt động do ảnh hưởng của Covid-19 như: Honda, Nissan, Toyota, Ford, VinFast, TC Motors và Mercedes-Benz... Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) dự báo, lượng tiêu thụ ôtô trong năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% so với dự kiến.

Theo nhiều chuyên gia cho hay, rất có thể với việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe đến hết năm 2020 cũng sẽ tạo cú hích cho thị trường ôtô trong nước ở thời điểm này. Rất có thể ngay sau thời gian hết dịch Covid-19, lượng xe bán ra sẽ ổn định trở lại, thậm chí cao hơn so với dự đoán. Tuy nhiên vẫn cần chú ý đến những ảnh hưởng của địa dịch Covid-19 này còn kéo dài trong bao lâu, liệu có đến hết năm 2020 hay không?

Xe ôtô giảm giá "nhờ" Covid-19

Bên cạnh việc giảm lệ phí trước bạ, nhiều người dùng cũng quan tâm đến những thương hiệu ôtô đình đám đang lắp ráp tại Việt Nam như Toyota, Honda, TC Motors, Vinfast, Thaco và Mercedes-Benz... liệu có giảm giá để kích cầu.

Trên thị trường hiện này, hầu hết các hãng xe đều giảm giá ôtô thông qua hình thức điều chỉnh giá bán hoặc khuyến mại bằng tiền mặt.

Thực tế, xu hướng giảm giá ôtô tại Việt Nam vào thời điểm này không phải là bất thường khi các đại lý phải đẩy hết lượng xe cũ còn tồn để chuẩn bị nhập các dòng xe mới về. Tuy nhiên theo khảo sát của PV, giá xe năm nay giảm sâu và kéo dài hơn cũng một phần không nhỏ từ đại dịch Covid-19; Cụ thể trên thị trường hiện nay, các hãng xe và đại lý cũng đang tung ra nhiều chiêu giảm giá để kích cầu doanh số.

Tìm hiểu thực tế trên thị trường hiện này, hầu hết các hãng xe đều giảm giá ôtô thông qua hình thức điều chỉnh giá bán hoặc khuyến mại bằng tiền mặt, tặng phí trước bạ cho các sản phẩm. Các đại lý cũng hạ giá thành sản phẩm thông qua các hình thức tặng các bộ phụ kiện hay phiếu nhiên liệu kèm theo để tăng thêm các ưu đãi cho các khách hàng mua xe. Thậm chí, các nhân viên bán hàng còn phải "hi sinh" một phần hoa hồng để có thể chạy đủ doanh số.

Giá xe năm nay giảm sâu và kéo dài hơn so với mọi năm cũng chính từ một phần không nhỏ bởi đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý nhất là thương hiệu Chevrolet của Vinfast khi giảm tới hơn 200 triệu đồng cho mẫu Trailblazer (so với giá bán công bố) vào tháng 3/2020. Sang tháng 4 này, nhà phân phối này tiếp tục các mức ưu đãi khác; giảm khoảng 90 triệu đồng cho mẫu Trailblazer LTZ (sản xuất năm 2019), trong khi các mẫu Colorado cũng được giảm từ 60 - 80 triệu đồng. Tương tự, Ford Việt Nam cũng giảm gần 200 triệu cho mẫu Explorer, Subaru giảm 50 triệu cho mẫu Forester i-S Eyesight, Outback được giảm 170 triệu đồng so với giá bán công bố (là 1,866 tỷ đồng).

Còn với Nissan Việt Nam, hầu như toàn bộ các sản phẩm của thương hiệu này đều được hưởng các chính sách ưu đãi trong tháng 4 này; X-Trail được tặng đầu AVN, thảm sàn, 50% phí trước bạ, trong khi mẫu Sunny được tặng tiền mặt 20 triệu đồng, đi kèm bộ thảm sản. Trong khi các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc có mức hỗ trợ lại cao hơn nhiều: Navara được tặng 20 - 40 triệu đồng, Terra được tặng tiền mặt từ 35 - 50 triệu đồng đi kèm camera hành trình, cửa sau tự động.

Toyota, Mazda, KIA, Hyundai, Mitsubishi… đều tự mình thực hiện các mức giảm giá dành riêng cho khách hàng của mình.

Giảm mạnh tay nhất trong thời điểm này là Mazda, giảm 10 - 25 triệu đồng cho mẫu bán tải BT-50, giảm từ 30 - 40 triệu đồng cho Mazda2, Mazda6 giảm 20 triệu đồng. Tương tự, Mazda3/All-new-Mazda3 được giảm 10 - 20 triệu đồng, trong khi các mẫu CX-5 phiên bản mới được giảm 30 - 50 triệu đồng.

Vẫn khiêm tốn như các tháng trước, Toyota Việt Nam lựa chọn một số mẫu xe đang gặp khó như Altis, Innova 2.0 MT, Innova 2.0 AT, Fortuner 2.4 AT 4x2, Fortuner 2.4 MT 4x2... để tặng “một phần phí trước bạ” với mức cụ thể không được công bố.

“Đồng hành” cùng các thương hiệu, những đại lý chính thức của Toyota, Mazda, KIA, Hyundai, Mitsubishi… đều tự mình thực hiện các mức giảm giá dành riêng cho khách hàng của mình, với các mức giảm khá cao, cắt lại từ chính lợi nhuận trên chính đầu xe của mình.