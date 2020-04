Ducati Streetfighter V4 từ 468 triệu đồng tại Mỹ, sắp về Việt Nam

Tương tự những hãng xe khác, hãng xe môtô Ý mới đây đã trình làng mẫu xe Ducati Streetfighter V4 mới và V4 S 2020 thông qua buổi giới thiệu trực tuyến trên các trang mạng xã hội. Theo kế hoạch, Ducati Streetfighter V4 và V4 S sẽ chính thức trình làng tại Tây Ban Nha với sự có mặt của hơn 90 phóng viên trên toàn thế giới. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Ducati đã thực hiện một buổi livestream toàn cầu để giới thiệu cũng như đưa ra những thông tin quan trọng về mẫu xe này. Điểm quan trọng nhất trên chiếc Streetfighter V4 và V4 S và khối động cơ V4 Desmosedici Stradale dung tích 1.103 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 208 mã lực, thấp hơn người anh em Panigale V4 2020 khoảng 8 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại 123 Nm. Đối thủ của Streetfighter V4 trong phân khúc là Aprilia Tuono 1100 V4 chỉ đạt công suất tối đa 175 mã lực cùng mô men xoắn 121 Nm. Tuy nhiên, khối động cơ này được tinh chỉnh lại một số chi tiết kỹ thuật, giúp thay đổi cảm giác lái của chiếc xe. Đầu tiên, khối động cơ Desmosedici sử dụng công nghệ trục khuỷu quay ngược. Điều này tạo ra mô men xoắn quán tính ngược hướng chuyển động của xe, giúp chiếc Streetfighter V4 và V4 S có khả năng tăng tốc mạnh mẽ cũng như hạn chế hiện tượng nhấc bánh sau khi phanh gấp, đồng thời tăng cảm giác lái cũng như khả năng điều khiển linh hoạt hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống 8 bugi đánh lửa - 2 bugi trên mỗi xilanh với quá trình đánh lửa diễn ra mỗi khi trục khuỷu quay một góc 90 độ. Điều này giúp mang lại công suất ổn định và dễ dàng kiểm soát hơn. Một trong những thay đổi quan trọng nhất được đưa từ chiếc Panigale V4 là kiểu dáng hình học của chiếc xe. Điểm khác biệt khi so sánh với đa số các hãng xe khác là Ducati chỉ tăng nhẹ góc đánh lái so với chiếc Panigale thêm 1 độ và kéo dài gắp sau của xe thêm 15 mm để tăng tính ổn định khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Điều này là do chiếc Streetfighter V4 và V4 S được trang bị bộ cánh lướt gió trước nằm bên hông thân xe, khiến góc đánh lái của xe không thoải mái bằng những đối thủ trong cùng phân khúc.Giá xe Ducati Streetfighter V4 khởi điểm từ 20.000 USD (khoảng 468 triệu đồng), bản V4 S có giá 24.000 USD. Xe sẽ được phân phối tại Mỹ từ tháng 4 này. Mức giá trên cao hơn nhiều những đối thủ khác trong phân khúc như Honda CB1000R (12.880 USD), Yamaha MT-10 SP (14.896 USD), KTM 1290 Super Duke R (15.860 USD)… Xe dự tính sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 8 năm nay. Video: Giới thiệu Ducati Streetfighter V4 thế hệ mới.

