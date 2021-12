Xe ôtô nhập khẩu tiếp tục giảm giá, cạnh tranh xe lắp ráp

Video: Gần 1.000 ôtô Đăng Ký Sau 2 Ngày Giảm Lệ Phí Trước Bạ (Nguồn: ANTV).

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/05/2022, trong đó quy định giảm 50% mức lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xe ôtô nhập khẩu liên tiếp tung ra ưu đãi bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ nhằm thu hút khách hàng, nhằm cạnh tranh với các mẫu mã ôtô lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ đầu tháng 12/2021, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ôtô nhập khẩu tại Việt Nam đã tung ra các gói ưu đãi với danh nghĩa hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Trong đó, Honda dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua các dòng xe nhập khẩu như HR-V, Civic hay Brio mức hỗ trợ này dao động từ 41 – 105 triệu đồng tuỳ từng mẫu xe.

Tương tự với Honda, hãng xe Mazda cũng đang triển khai chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ cho các mẫu xe được nhập khẩu bao gồm Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và Mazda BT-50.

Trong đó, khách hàng được tặng 50% phí trước bạ khi sở hữu New Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30. Riêng mẫu xe pick-up thế hệ mới là All New Mazda BT-50 được tặng 100% phí trước bạ. Bên cạnh đó, một số đại lý còn tặng kèm bảo hiểm vật chất, bộ phụ kiện và phim cách nhiệt cho khách mua xe.

Một hãng xe Nhật khác đang kinh doanh tại Việt Nam là Mitsubishi cũng tiếp tục triển khai chính sách giảm 50% với hầu hết các dòng xe như Attrage, Xpander Cross, Xpander nhập khẩu và mẫu SUV 7 chỗ - Pajero Sport. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, Mitsubishi áp dụng ưu đãi thông qua hình thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Hiện tại, ngoài Outlander và một số phiên bản Xpander, các mẫu mã còn lại của Mitsubishi đều được phân phối theo diện ôtô nhập khẩu Thái Lan, Indonesia…

Mẫu Subaru Forester nhập khẩu từ Thái Lan cũng được nhà phân phối xe Subaru tại Việt Nam giảm giá bán tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Theo đó, với mức ưu đãi này khách hàng mua xe Subaru Forester sẽ được giảm từ 144 - 229 triệu đồng tùy từng phiên bản và trừ thẳng vào giá bán. Qua đó, đưa giá xe Subaru Forester sẽ còn từ 899 – 1.144 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi các mẫu xe lắp ráp, Suzuki áp dụng chương trình khuyến mại dành cho mẫu xe ôtô nhập khẩu trong tháng 12 này. Cụ thể, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm 2 năm bảo hiểm cho khách hàng mua dòng Suzuki XL7, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với mẫu Ertiga Sport.

Với mức giảm từ 30 – 55 triệu đồng giúp bộ đôi XL7, Ertiga Sport tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh với mẫu Xpander lắp ráp trong nước đang được giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định 103/2021NĐ-CP.

Bên cạnh các mẫu xe nêu trên, hiện Toyota đang áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 20 triệu đồng với mẫu Wigo nhập khẩu, tương đương 50% phí trước bạ. Đồng thời tặng một số phụ kiện chính hãng và gia hạn thời gian bảo hành xe. Hay Mitsubishi cũng hỗ trợ 50% trước bạ cho một loạt xe nhập khẩu như Attrage, Xpander Cross, Pajero Sport, hay Xpander (có cả bản lắp ráp trong nước).

Mẫu Crossover 7 chỗ nhập khẩu từ châu Âu – Volkswagen Tiguan Allspace cũng được một số đại lý phân phối tại Việt Nam giảm 50% lệ phí trước bạ để cạnh tranh với các mẫu mã lắp ráp trong nước.

Ngay cả các sản phẩm của thương hiệu xe sang BMW hiện do Trường Hải (Thaco) nhập khẩu, phân phối chính hãng tại Việt Nam cũng được giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng thông qua hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, 2 phiên bản 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus, mức hỗ trợ là 100% phí trước bạ, tương đương 220 triệu đồng, đưa giá sau khuyến mại còn 1,679-1,957 tỷ đồng. Trong khi đó, model 320i M Sport cao cấp nhất giá gần 2,5 tỷ đồng được giảm 50% phí trước bạ, tức 120 triệu đồng.

Mặc dù ưu đãi lệ phí trước bạ được xem là chất xúc tác để thúc đẩy doanh số xe lắp ráp, thế nhưng ngược lại sẽ là áp lực cho ôtô nhập khẩu. Do đó, việc chủ động ưu đãi bằng hình thức giảm lệ phí trước bạ của các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu được xem là nỗ lực để tự cứu lấy mình trước áp lực cạnh tranh từ xe lắp ráp trong nước.

Trước đó không lâu, 11 nhà nhập khẩu, phân phối ôtô đã có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô nhập khẩu (CBU) tương tự như ưu đãi cho xe lắp ráp trong nước (CKD). Tuy nhiên, đến nay chính sách giảm lệ phí trước bạ vẫn không được Chính phủ đồng ý áp dụng với xe nhập khẩu.